FP-Krauss zur VSStÖ-Geschlechter-Diskussion: Lassen uns von Linksextremisten nicht kastrieren!

Forderung nach Abschaffung von Buben und Mädchen von Staats wegen belegt stalinistische Geisteshaltung

Wien (OTS/fpd) - Die österreichische Linke legt sich wirklich ins Zeug, wenn es darum geht, unsere in ihren Augen überholte Gesellschaft zu zerstören: Um mit der Gleichmacherei rechtzeitig zu beginnen, sollen Kinder möglichst früh und möglichst zwangsweise den Eltern entfremdet werden. Im verpflichtenden Einheitskindergarten sollen Buben sich die Nägel lackieren, Mädchen die Buben zwicken. Im Idealfall tragen die Kleinen alle Uniform und werden von besonders vertrauenswürdigen Genossen ganztags betreut. In einer natürlich ebenfalls ganztägigen Einheitsschule darf dann niemand mehr lernen als der dümmste Schüler. Das wäre doch unfair. Noten werden, weil ebenfalls diskriminierend, überhaupt abgeschafft. "Diese Horror-Vorstellung geht den sozialistischen Studenten aber noch nicht weit genug. Jetzt wollen sie unsere Kinder sogar ihres Geschlechts berauben, sie quasi auf dem Papier kastrieren", ist Maximilian Krauss, Jugendkandidat der FPÖ für den Nationalrat, über die jüngste Wahnsinnsidee, Kinder von Staatswegen als Neutra zu betrachten, bis sie sich selbst aussuchen, welchem Geschlecht sie angehören wollen, empört. Krauss: "Die Handvoll Menschen in Österreich, die tatsächlich Störungen in ihrer Geschlechtsentwicklung aufweisen, als Maßstab für die Neuordnung der Gesellschaft im sozialistischen Sinne heranzuziehen, ist wohl der neue Tiefpunkt der Linksextremisten. Das werden wir nie zulassen." Der freiheitliche Jugendpolitiker schreibt den Kadern im VSStÖ ins Stammbuch: "Wollt ihr dem Staat was Gutes tun, zieht bitte weg zu Kim Jong-un!" (Schluss)

