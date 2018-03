"Eco" berichtet über die Auswirkungen der Krise in Ägypten Am 22. August um 22.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Angelika Ahrens präsentiert in "Eco" am Donnerstag, dem 22. August 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Krise in Ägypten - So spürt es Österreich

Ägypten, das nach Südafrika am stärksten industrialisierte Land Afrikas, ist wichtiger Handelspartner für europäische Firmen. Auch 600 österreichische Unternehmen haben hier Vertriebspartner. Die blutigen Konflikte führen vereinzelt bereits zum Stillstand der Produktion und der Geschäftstätigkeit. "Eco" zeigt anhand mehrerer Beispiele, wie österreichische Unternehmen die Krise erleben und zu bewältigen versuchen. Und welche Chancen sie - trotz aktueller blutiger Auseinandersetzungen - weiterhin im bevölkerungsreichsten arabischen Land sehen. "Eco" beleuchtet aber auch die Auswirkungen der Krise auf Ägypten als beliebte Urlaubsdestination. Derzeit sind 3.000 österreichische Touristinnen und Touristen im Land am Nil, die Mehrheit davon an den Küstenorten am Roten Meer. Doch seit der offiziellen Reisewarnung vom österreichischen Außenministerium buchen viele Touristen auf sicherere Destinationen um, vor allem in die Türkei. Ein Bericht von Christina Kronaus, Katinka Nowotny und Bettina Fink.

Kampf um Ökostrom: Kleine Produzenten kontra Energieriesen

Die Energiewende ist in vollem Gange. Spätestens mit der Nuklearkatastrophe von Fukushima vor zwei Jahren hat in der Energiepolitik in Europa ein Umdenken stattgefunden. Fest steht:

Atomstrom und Energie aus Kohle und Gas sollen auf ein Mindestmaß beschränkt, erneuerbare Energie soll ausgebaut werden. Dieser Umstieg ist ein teures Experiment - mit Gewinnern und Verlierern. Der Kampf um den Ökostrom ist eröffnet - auch in Österreich. Es geht um Auslastung bestehender Kraftwerke und um die Weitergewährung öffentlicher Förderungen. Die Kontrahenten sind auf der einen Seite wenige traditionelle Energieriesen, auf der anderen Seite viele kleine Produzenten von Ökostrom. Ein Bericht von David Kuntscher.

Hohe Erwartungen: Wien investiert 100 Millionen Euro an der Donau

Nach dem folgenreichen Hochwasser prägt wieder die schöne, blaue Donau das Wiener Stadtbild. Und aus der schönen blauen soll künftig die schön rentable Donau werden. Die Wien Holding - ein strategisches Wirtschaftsunternehmen der Stadt - wird in den nächsten Jahren mehr als 100 Millionen Euro investieren, hauptsächlich in den Ausbau des Donauhafens. Aber nicht nur dafür. Die Millionenstadt Wien soll am Donauwasser von gleich mehreren neuen Projekten profitieren. Ein Bericht von Nicole Friesenbichler und Hans Tesch.

