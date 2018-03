FPÖ-Gartelgruber: Vignettenproblematik wäre lange vom Tisch, wenn ÖVP kein doppelzüngiges Spiel spielen würde

ÖVP und Grüne nutzen dieses wichtige Thema, um von ihrem Unwillen zu einer Lösung in der Direktzugproblematik abzulenken

Wien (OTS) - Wie heute bekannt wurde, wollen die Regierungsparteien ÖVP und Grüne im von der Opposition initiierten Sonderlandtag auch die Vignettenproblematik behandelt wissen. Die Tiroler FPÖ-NAbg. Carmen Gartelgruber betont, dass sie sich zwar freue, dass auch im Tiroler Landtag endlich darüber diskutiert werde, "aber dies doch wie ein plumpes Ablenkungsmanöver der beiden Tiroler Regierungsparteien vom Thema des Sonderlandtags ,Direktzug nach Lienz' wirkt."

"Was hat Schwarz und Grün denn bitte daran gehindert, bereits im Juni eine eigene Sondersitzung zur ,Vignettenfreiheit bis Kufstein Süd' einzuberufen, wenn ihnen die Sache ein solch großes Anliegen ist", stellt sich Gartelgruber die Frage nach der plötzlichen Motivation, diese Geschichte auch im Tiroler Landtag zu behandeln. "Ich habe bereits im Juni massiv davor gewarnt dieses Thema nur für den Wahlkampf zu missbrauchen", so Gartelgruber weiter, die nochmals daran erinnert, "dass der Zug für eine parlamentarische Umsetzung einer gesetzlichen Regelung vor dem Start der schärferen Kontrollen im Dezember abgefahren ist."

"Natürlich ist die Ministerin gefordert, hier Rede und Antwort zu stehen, jedoch sei an die ÖVP gerichtet, dass es für eine Lösung dieses Problems mehr benötigt, als die Ministerin wochenlang nur vor sich herzutreiben - dazu benötigt es nämlich auch die ÖVP-Stimmen im Nationalrat, die man zu meinen beiden diesbezüglichen Anträgen aber bereits zweimal geschlossen verweigerte", so die Wörgler Nationalrätin weiter. "Auch geht es nicht an, so wie dies von der ÖVP beabsichtigt ist, sich in dieser Frage am Kufsteiner Bürgermeister abzuputzen, der doch von allen außer mir kläglich im Stich gelassen wurde", zeigt Gartelgruber ein weiteres unnötiges Manöver in dieser Sache auf.

Interessant findet Gartelgruber auch die Tatsache, "dass die Asfinag zwar in Kufstein ein Informationsgespräch veranstaltet, dabei Informationstafeln auf der deutschen Autobahn verspricht, dies jedoch, ohne mit den Deutschen auch nur ansatzweise darüber gesprochen zu haben. Weiters scheint man sich bei der Asfinag auch durchaus darüber bewusst zu sein, was ihre fatale Entscheidung in Kufstein für ein Verkehrschaos herbeiführen wird - man nimmt es aber anscheinend in Kauf. Eine Lösung im Sinne der betroffenen Bürger sieht anders aus!"

