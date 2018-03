Diakonie ermöglicht Zugang zum Recht für Rechtlose

Verfahren gegen Diakonie eingestellt - Betrugsvorwürfe haltlos

Wien (OTS) - Das Anfang des Jahres gegen die Rechtsberatung des Diakonie Flüchtlingsdienst (als Teil der ARGE Rechtsberatung) eingeleitete Verfahren wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt eingestellt. Der Diakonie wurde vorgeworfen, unberechtigterweise den Kostenersatz für das Berufungsverfahren bei einer Schubhaftbeschwerde einzubehalten. Die Vorwürfe haben sich als haltlos herausgestellt.

"Wir sehen uns durch die Verfahrenseinstellung in unserem Engagement bestätigt und bestärkt, schutzsuchenden Menschen ihren Zugang zum Recht zu ermöglichen. Unseren Auftrag werden wir weiterhin bestmöglich erfüllen", betont Michael Chalupka, Direktor der Diakonie Österreich.

Wichtig ist noch einmal festzuhalten: Menschen, die zu Unrecht in Haft saßen, steht eine Entschädigung zu. Erst durch die Rechtsberatung können unrechtmäßig Inhaftierte ihr Recht auf Entschädigung geltend machen. Diese Hilfe ist in jedem Fall für den Flüchtling kostenlos. Die Diakonie wendet zusätzlich zur Finanzierung durch die öffentliche Hand jährlich rund 300.000 Euro an Spendenmitteln auf, um eine hochwertige Rechtsberatung durchführen zu können.

Im Jahr 2012 wurden etwa 1.400 Menschen in Schubhaft beraten, in etwa 300 Fällen wurde eine Schubhaftbeschwerde eingebracht und in 70 Fällen wurde diese Beschwerde gewonnen. Das heißt, dass die Gerichte in einem Viertel der Fälle auch zu der Auffassung gelangt sind, dass diese Menschen zu Unrecht inhaftiert wurden. Im ersten Halbjahr 2013 hat sich die Zahl sogar auf ein Drittel erhöht.

Schubhaft und andere freiheitsbeschränkende Maßnahmen sind in Österreich der stärkste Eingriff in die Grundrechte, den die Republik Österreich kennt, und sind nur unter sehr engen rechtsstaatlichen Bedingungen zulässig. Eine menschenrechtskonforme Anwendung des Gesetzes und die Prävention von Menschenrechtsverletzungen muss gemeinsames Ziel der Republik, der Behörden und der Diakonie sein. Je stärker der Eingriff in Grundrechte, desto wichtiger ist der Rechtsschutz, und damit eine qualifizierte Rechtsberatung.

Der Diakonie Flüchtlingsdienst ist neben der Rechtsberatung außerdem in der Unterbringung und Betreuung von Erwachsenen und Minderjährigen auf der Flucht, im Bereich (Aus)Bildung sowie in der medizinischen und psychotherapeutischen Behandlung tätig.

Mehr unter: http://fluechtlingsdienst.diakonie.at

Rückfragen & Kontakt:

Roberta Rastl

Diakonie Österreich

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Tel: (+43) 1 409 80 01-14

Mobil: (+43) 664 314 93 95

E-Mail: roberta.rastl @ diakonie.at

Web: www.diakonie.at