SJ-Moitzi: MieterInnen werden weiterhin geschröpft!

AK-Wohnstudie bestätigt wieder einmal die Forderung nach einem neuem Mietrecht

Wien (OTS) - "Allein im Wiener Altbau in nur einem Jahr zahlten die MieterInnen 21 Millionen Euro zu viel. Während sich also reiche HausbesitzerInnen und VermieterInnen weiterhin ein goldenes Näschen verdienen, werden die MieterInnen und Jugendlichen geschröpft oder finden gar keine Wohnungen mehr!", kommentiert Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend und Nationalratskandidat, die neuesten Mikrozensuserhebungen der AK.

Die Studie beleuchtet neue Mietverträge im Jahr 2011 im Wiener Altbau, bei dem die Regelungen des Richtwertmietzinssystems zur Anwendung kommen. Laut Daten wurden 2011 rund 14.700 neue Verträge bei Kategorie A Wohnungen abgeschlossen. Dabei gab es deutliche unrechtmäßige Aufschläge, insbesondere bei befristeten Verträgen. Der unzulässige Aufschlag betrug bei unbefristeten Verträgen 25%, bei befristeten sogar 53%. In Summe haben die VermieterInnen dabei rund 21 Millionen Euro zu viel an Miete kassiert - in nur einem Jahr bei den neu abgeschlossenen Verträgen!

"Die Preistreiberei am Wohnungsmarkt trifft uns Jugendliche doppelt hart. Wir wollen ein modernisiertes Mietrecht, das den Menschen und nicht den Profiten Einzelner dient! Dass das völlig intransparente Richtwertsystem nicht funktioniert, war auch schon davor bekannt und ist jetzt wieder einmal bestätigt worden. Ministerin Karl und die ÖVP müssen sich endlich bewegen, statt Reformen zu verschleppen um die Profite der VermieterInnen zu schützen", fordert Moitzi zum wiederholten Male.

