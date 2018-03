FPÖ-Belakowitsch-Jenewein: ELGA muss ausgesetzt werden!

Wien (OTS) - "Angesichts der immer weiteren Kreise des Datenmissbrauchs in Österreich, muss auch Gesundheitsminister Stöger einsehen, dass sein Prestige-Vorzeigeprojekt ELGA viel zu gefährlich ist", sagte die freiheitliche Gesundheitssprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch-Jenewein. "Die Österreichischen Patienten haben ein Recht auf Datensicherheit", betonte Belakowitsch-Jenewein.

"Das ELGA-Konzept, das auch als österreichisches " Prism" bezeichnet wird, bei dem die Daten der Österreichischen Patienten unverschlüsselt an den verschiedensten Orten gespeichert werden, ist geradezu eine Einladung zum Missbrauch", so Belakowitsch-Jenewein, die darauf verwies, dass die FPÖ von Anfang an genau auf diesen Umstand hingewiesen habe. "Minister Stöger hat allerdings gegen die Empfehlungen zahlreicher Datenschutzexperten stur dieses völlig unsichere Konzept durchgezogen", kritisierte Belakowitsch-Jenewein.

Erschreckend sei aber auch die NICHT-Reaktion der sonst so lauten Patientenanwälte. "Von der Patientenanwaltschaft hätte ich mir jetzt schon längst eine Stellungnahme erwartet. Stattdessen macht dieses parteipolitisch besetzte Gremium dem Gesundheitsminister auch weiterhin die Mauer", forderte Belakowitsch-Jenewein eine Reaktion ein. "Jetzt muss es endlich um die Patienten gehen. Parteipolitik und Datenmissbrauch sind eine schlechte Mischung. Die Österreicher haben sich eine solche Gesundheitspolitik nicht verdient. Datenmißbrauch ist kein Kavaliersdelikt. Wir werden daher gleich zu Beginn der nächsten Regierungsperiode an den neuen Gesundheitsminister den Antrag stellen, ELGA auszusetzen bzw. ein 'zurück an den Start' fordern", so Belakowitsch-Jenewein.

"Allein schon die Tatsache, dass die Österreicher befürchten müssen, dass Ihre Gesundheitsdaten weitergegeben werden, ist skandalös. Zusätzlich müssen sie für die Errichtung dieses Konzepts bisher bereits schon 30 Millionen Euro zahlen. Diesen Skandal hat der scheidende Gesundheitsminister Stöger zu verantworten", so Belakowitsch-Jenewein.

