LK NÖ: Pflanzenschutzmittel-Kontrollen funktionieren einwandfrei

Schultes an SP-Maier: Lebensmittelsicherheit wegen Wahlkampf nicht schlechtreden

Wien (OTS) - Der Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, Hermann Schultes, kann die Presseaussendung des SPÖ-Konsumentenschutzsprechers Maier vom vergangenen Freitag - zu kolportierten Kontrolldefiziten bei der Pflanzenschutzmittel-Anwendung - überhaupt nicht nachvollziehen. "Der einzige dafür erkennbare Grund ist wohl der Wahltermin Ende September. Die österreichischen Bauern unterziehen sich teils gesetzlich, teils freiwillig einer Vielzahl an Kontrollen. Die Ergebnisse eines dichten Kontrollnetzes zeigen: Unsere Bauern arbeiten sauber und haben nichts zu verheimlichen. Etwaige Verstöße werden sehr streng sanktioniert und sind mit dem Verlust von Förderungen und zusätzlich mit hohen Strafen verbunden", so Schultes.

"Ich rate Maier, sich besser zu informieren, bevor er im Wahlkampfgetöse eine ganze Berufsgruppe verurteilt und sich als Konsumentenverunsicherungssprecher profiliert. Jede zusätzliche Kontrolle würde niemanden mehr Sicherheit, nur den Bauern noch mehr Bürokratie bringen," bekräftigt Hermann Schultes. "Die Vorwürfe bezüglich fehlender Kontrollen des Neonicotinoidverbotes sind außerdem nichts anderes, als das Aufkochen uralter Suppen. Durch die bereits umgesetzten gesetzlichen Regelungen gibt es im Frühjahr 2014 diesbezüglich überhaupt keine Kontrollnotwendigkeiten mehr, weil die diskutierten Wirkstoffe in den jeweiligen Kulturen EU-weit nicht mehr zugelassen und damit auch nicht mehr verfügbar sind", lässt Schultes Maier wissen.

Dichtes Kontrollsystem und guter Gewässerzustand

"Das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln wird seitens der Bundesanstalt für Ernährungssicherheit kontrolliert. Für die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft sind die Bundesländer zuständig. In Niederösterreich überprüft das Amt der NÖ Landesregierung. Für manche Kontrollen hat das Land die Agrarmarkt Austria beauftragt. Die AMA inspiziert die Einhaltung der Giftbezugslizenz, die Sachkundigkeit der Anwender, die Verwendung von ausschließlich in Österreich zugelassenen Pflanzenschutzmitteln sowie deren sichere und gesetzeskonforme Lagerung", erklärt der LK NÖ-Präsident.

"Tausende von landwirtschaftlichen Betrieben nehmen zudem am österreichischen Agrarumweltprogramm teil, wo noch strengere Auflagen als gesetzlich gefordert zu erfüllen sind. Die Dichte der Kontrollen und die Genauigkeit der Analysen sind mittlerweile sogar an die Grenze der Praktikabilität gelangt, kleinste Verunreinigungen beziehungsweise Rückstände können festgestellt werden", gibt Schultes zu bedenken.

"Die Wirksamkeit der Kontrollen bestätigen auch die Analysen des Sondermessprogramms 'Pestizide und Metaboliten' im Rahmen der österreichischen Gewässerzustands-Überwachungsverordnung. An 201 Messstellen werden allfällige Rückstände von Pflanzenschutzmitteln im Grundwasser analysiert. Alle gemessenen Konzentrationen liegen deutlich unter den gesundheitlich bedenklichen Werten", betont Schultes.

