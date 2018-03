RfW-Krenn zu Rauchverbot: Gastronomen sollen selbst entscheiden können, welche Art von Lokal sie führen wollen!

Der Bund müsse Betrieben, deren Umbauten plötzlich nicht den Anforderungen entsprechen, die Kosten ersetzen. Diese Umbauten seien schließlich im Vertrauen auf den Gesetzgeber erfolgt.

Wien (OTS) - "Es muss den Gastronomen in Zukunft selbst überlassen sein, ob sie ein Nichtraucher- oder ein Raucher-Lokal führen wollen -und zwar unabhängig von der Quadratmetergröße - oder ob sie die Bereiche - dem Erkenntnis des VwGH entsprechend - trennen", so RfW-Bundesobmann-Stellvertreter Matthias Krenn, Obmann-Stellvertreter der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft. Er fordert zudem, dass der Bund jenen Betrieben, deren Raucherbereiche plötzlich nicht mehr den Anforderungen entsprechen, die Kosten für die Umbauten ersetzt.

Die unterschiedlichen Vorgaben - für Lokale unter 50 Quadratmeter, mit mehreren Räumen oder für Einraumlokalen bis 80 Quadratmeter -seien unnötig, so Krenn. "Die Entscheidung, wie sie das Thema Nichtrauchen handhaben, muss den Gastronomen überlassen sein - sie tragen dafür ja auch die wirtschaftliche Konsequenzen", so Krenn. Genauso bleibe es den Konsumenten überlassen, in welche Art von Lokal sie gehen möchten. Gesundheitsminister Stöger habe jedenfalls rasch Rechtssicherheit herzustellen. "Wahlfreiheit statt Bevormundung wäre dabei einmal ein richtiger Ansatz. Schließlich sind wir alle mündige Bürger, Gäste und Gastgeber", so Krenn.

Die Gastronomen hätten Millionen Euro in räumliche Abtrennungen von Nichtraucher- und Raucher-Bereichen investiert. "Etliche davon sind jetzt plötzlich nicht mehr legal? Diese Umbauten erfolgten in gutem Treu und Glauben, im Vertrauen auf den Gesetzgeber - und der soll jetzt auch die Kosten dafür tragen", fordert Krenn, der sich klar für die Einbringung einer Amtshaftungsklage gegen die Republik ausspricht.

