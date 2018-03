FSG-Wien: ÖVP-ÖAAB schützt Millionäre und hetzt auf Schwache

Mikl-Leitner will selbst Kindern Mindestsicherung streitig machen

Wien (OTS/FSG) - "Die Millionäre schützen und auf die Schwachen hetzen, das ist die wahre ÖVP-ÖAAB", stellt Gottfried W. Sommer, Landesgeschäftsführer der FSG-Wien, zu den gestrigen niveaulosen Auslassungen gegen die BezieherInnen von Mindestsicherung in Wien fest. "Nach der vorzeitigen Anhebung des Pensionsantrittsalters für Frauen, dem 12-Stunden-Arbeitstag sind es nun die sozial Schwachen, die von der ÖVP-ÖAAB Riege aufs Korn genommen werden", so Sommer.++++ Erst kürzlich hat die Armutskonferenz festgestellt, dass in vielen Bundesländern, auch in Niederösterreich, fast die Hälfte der Anspruchsberechtigten gar keine Mindestsicherung beantragen. Oft fehlt die notwendige Information. Lediglich in Wien wird ausreichend informiert. Laut Armutskonferenz sind 27 Prozent der BezieherInnen Kinder und Jugendliche in Mindestsicherungshaushalten. 30 Prozent sind Beschäftigte mit niedrigem Einkommen oder Personen, die ihre Arbeitskraft nicht einsetzen können, z.B. pflegende Angehörige oder Mütter mit Kleinkindern. Als Gründe führt die Armutskonferenz prekäre Jobs, nicht-existenzsichernde Notstandshilfeleistungen, Arbeitslosigkeit, psychische Erkrankungen und hohe Lebenshaltungskosten beim Wohnen an. Prekäre Jobs mit daraus folgendem nicht existenzsichernden Arbeitslosengeld nehmen zu. Die sogenannten "working poor" haben Anspruch auf "Richtsatzergänzungen".

Sommer: "Mikl-Leitner soll endlich sagen, wem von der Armutskonferenz aufgezählten betroffenen anspruchsberechtigten Bevölkerungsgruppen ÖVP-ÖAAB nun diese Mindestsicherung streichen will und auch über die vielbeschworene christliche Nächstenliebe nachdenken."

