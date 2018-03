NÖAAB-Ebner: SPÖ-Funktionäre sollen beim gegenseitigen Schulterklopfen unabhängige Arbeiterkammer in Ruhe lassen

In Wien bezieht jeder 10. Mindestsicherung, in NÖ jeder 150.

St. Pölten (OTS/nab) - "Wenn sich SPÖ-Funktionäre gegenseitig auf die Schulter klopfen möchten, dann sollen sie dabei die unabhängige Arbeiterkammer in Ruhe lassen. Unerträglich, immer in Wahlkampfzeiten müssen irgendwelche Experten herhalten und die rote Parteilinie untermauern. In Wien sind die Fallzahlen von einem Jahr aufs andere um 50% nach oben geschnellt. 70% aller Bezieher bekommen die Mindestsicherung länger als 7 Monate. Alles negative Rekordwerte. Und wenn in NÖ jeder 150. eine Mindestsicherung bezieht und in Wien jeder 10. dann ist einfach Feuer am Dach. Die Wiener SPÖ-Führung hat offensichtlich kein Interesse an anständiger Kontrolle sowie an beherzter Hilfe", reagiert NÖAAB-Geschäftsführer BR Bernhard Ebner auf eine heutige Aussendung der Arbeiterkammer NÖ.

