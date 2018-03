AVISO: VIII. Dialogforum der AKNÖ und des ÖGB NÖ: "Überversorger - Unterversorger - Nahversorger"

Was kann die Gemeinde der Zukunft den ArbeitnehmerInnen bieten?

Wien (OTS) - Sichere kommunale Versorgung, Lebensqualität vor der Haustür, qualitative Arbeitsplätze in erreichbarer Nähe - all das sind Wünsche und Anliegen der ArbeitnehmerInnen. Doch die 573 niederösterreichischen Gemeinden präsentieren sich heute sehr unterschiedlich. Von prosperierenden Regionen bis hin zu Abwanderungsregionen findet man alle Abstufungen in Niederösterreich.

Die Kommunen stehen hierbei vor immer größer werdenden Herausforderungen: Welche Aufgaben sollen die Gemeinden in Zukunft übernehmen? Was können sich die Gemeinden in Zukunft leisten? Wie gestaltet sich der unmittelbare Lebensraum der Menschen in Zukunft? All diese Fragen diskutieren VertreterInnen aus Politik, Wissenschaft und Sozialpartnerschaft beim diesjährigen Dialogforum Hirschwang von AKNÖ und ÖGB NÖ.

Wann: Do, 05.09.2013 bis Fr, 06.09.2013

Wo: Hirschwang an der Rax (Bezirk Neunkirchen)

Mehr Informationen unter: www.dialog-forum.at

JournalistInnen melden sich bitte bei der unten angegebenen Kontaktadresse an!

Rückfragen & Kontakt:

AKNÖ Öffentlichkeitsarbeit, Dr. Gerhard Zahler-Treiber

Tel.: (01) 58883-1248; E-Mail: gerhard.zahler-treiber @ aknoe.at