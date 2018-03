Huawei unterstützt polnische Regierung beim Aufbau des ersten eLTE-Breitband-Zugangsnetzes im Frequenzbereich von 3,6 GHz ~ 3,8 GHz der Welt

(PRN) - WARSCHAU, Polen, 21. August 2013 /PRNewswire/ -- Huawei, ein führender globaler Lösungsanbieter im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT), nahm im polnischen Ozarowice kürzlich das erste drahtlose eLTE-Breitband-Daten-Zugangsnetz im Frequenzbereich von 3,6 GHz 3,8 GHz der Welt in Betrieb. Das neue Netz deckt weite ländliche Gebiete in der gesamten Region ab, bietet Anwohnern vor Ort einen leistungsstarken und stabilen Internetzugang und trägt so zu einer beschleunigten Informatisierung der örtlichen Gemeinden bei.

Huawei steht zu seiner Verpflichtung, kundenzentrierte Innovationen und Dienstleistungen umzusetzen, und stellte für dieses Projekt eine vollständig angepasste eLTE-Lösung zur Verfügung, bei der ausschließlich das Funkfrequenzband zwischen 3,6 GHz 3,8 GHz zum Einsatz kommt. So trägt das Unternehmen dem bedeutenden Problem beschränkter Frequenzressourcen aufseiten des Kunden wirksam Rechnung. Somit wird das LTE-Frequenzband im Bereich von 3,6 GHz

3,8 GHz weltweit erstmals im kommerziellen Bereich eingesetzt.

"Huawei setzt sich dafür ein, immer mehr Menschen aus aller Welt an technologischen Fortschritten teilhaben zu lassen und die digitale Spaltung mit unseren Innovationen und technischer Expertise zu überwinden. Dies gilt insbesondere für Kunden mit bedeutenden Problemen wie Frequenzbegrenzungen sowie für Gebiete mit weniger ausgebauten ICT-Infrastrukturen. Wir sind glücklich, dass Anwohner in Ozarowice durch unsere Arbeit mit leistungsstarken Internetdiensten versorgt werden können. So fördern wir die Informatisierung der Gesellschaft auf lokaler Ebene", erklärte Li Shengli, der Präsident von Huawei Enterprise Wireless Broadband.

Da Kunden in derart entlegenen Gebieten üblicherweise kleinere Lösungen benötigen, die sich zudem einfacher installieren und instand halten lassen, stellte Huawei für dieses Projekt Basisstationen zur Verfügung, die völlig problemlos an einem Mast oder einer Mauer montiert werden können. Die Notwendigkeit, ganze Räume mit Telekommunikationsausrüstung auszustatten, fällt somit weg. Bei der Lösung kommt überdies das Kernnetz eCSN600 zum Einsatz, welches einen Datendurchsatz von 40 Gbps bietet und nur 14U hoch ist, wodurch die Komplexität der Installation und auch die Kosten deutlich reduziert werden können.

Um den hohen Anforderungen des Gebiets in Ozarowice im Hinblick auf Signalabdeckung und Systemleistung Rechnung zu tragen, hat Huawei die eLTE-Lösung optimiert und speziell auf Distanzüberbrückung ausgelegt, sodass der Empfang auch in bis zu 100 km Entfernung noch stabil ist. Das Netzwerk unterstützt Datengeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbps im Downlink und bis zu 50 Mbps im Uplink - und verfügt somit über genügend Bandbreite, um Anwohnern vor Ort einen reibungslosen Zugang zum Internet bieten zu können. Huawei hat auf Kundenanforderungen rasch reagiert und das Netzwerk im Gebiet Ozarowice innerhalb von zwei Monaten in Betrieb genommen. Dies ist ein Beleg für die Philosophie des Unternehmens, bei der Kunden immer an erster Stelle stehen, sowie für dessen branchenführende technische Fähigkeiten.

Huaweis eLTE-Lösung kam bereits in verschiedensten Anwendungsszenarien unterschiedlichster Industrien umfassend zum Einsatz, darunter bei Regierungsbehörden, im Energiesektor, auf Ölfeldern, in Flughäfen und U-Bahnen sowie in vielen weiteren Bereichen.

Informationen zu Huawei

Huawei ist ein führender globaler Lösungsanbieter im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT). Durch unser kontinuierliches Engagement für kundenzentrierte Innovation und starke Partnerschaften ist es uns gelungen, im Hinblick auf Telekommunikationsnetze, Endgeräte und Cloud Computing umfassende Vorteile zu erzielen. Wir setzen uns dafür ein, Telekommunikationsbetreibern, Großunternehmen und Verbrauchern mit wettbewerbsfähigen Lösungen und Diensten einen größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Unsere Produkte und Lösungen werden bereits in über 140 Ländern eingesetzt und stehen folglich mehr als einem Drittel der gesamten Weltbevölkerung zur Verfügung.

