ORF III mit Robert Dornhelms "Krieg und Frieden" (Teil 1 und 2)

Am 22. August im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - An zwei Abenden im August zeigt ORF III Kultur und Information den vierteiligen Spielfilm "Krieg und Frieden", Robert Dornhelms großartige Verfilmung des gleichnamigen historischen Romans von Leo Tolstoi aus dem Jahr 2007, opulent in Szene gesetzt mit Schauspielerinnen und Schauspielern aus ganz Europa. Die Dreharbeiten fanden in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, Polen und Russland statt. Am Donnerstag, dem 22. August 2013, zeigt ORF III den ersten Teil um 20.15 Uhr, gefolgt vom zweiten Teil um 21.55 Uhr. Teil drei und vier folgen nächste Woche am Donnerstag, dem 29. August, im Hauptabend.

Moskau 1805: Der Vormarsch französischer Truppen in Europa schreitet unaufhaltsam voran. Angewidert von der geistigen Leere, die ihn umgibt, meldet sich der russische Adelige Andrej zur Armee, um sich in einer siegreich geführten Schlacht gegen Napoleon für die Nachwelt unsterblich zu machen. Zu spät erkennt er die Eitelkeit seiner Illusionen. Freund Pierre wird von Graf Besuchow als Erbe eingesetzt. Vom plötzlichen Reichtum überrollt, ist der eher zurückhaltende Pierre mit dieser Aufgabe vorerst überfordert.

Auf einem Bankett, auf dem der Friedensschluss mit Napoleon gefeiert wird, verliebt sich Andrej in die junge, strahlende Natascha. Er hält um ihre Hand an, bittet sie aber, mit der Organisation der Hochzeit bis zu seiner Rückkehr von einem Militäreinsatz zu warten. Andrej hofft, dass dann auch sein störrischer Vater in die Verbindung einwilligen wird. Hélène betrügt Pierre mit einem seiner engsten Freunde. Als dieser sich offen über ihn lustig macht, fordert ihn Pierre zum Duell.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at