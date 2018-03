Greenpeace-Erfolg: Ausbau des AKW Mochovce gestoppt

Gesamter Genehmigungsprozess muss laut Urteil des slowakischen Obersten Gerichtshofs wiederholt werden

Bratislava, Wien (OTS) - Der Oberste Gerichtshof in der Slowakei hat in seiner gestrigen Entscheidung den Genehmigungsbescheid der Atomaufsichtsbehörde aufgehoben, der als Grundlage für die Fertigstellung der Reaktoren 3 und 4 in Mochovce diente. Sämtliche Bauarbeiten am Atomkraftwerk müssen nun eingestellt werden. "Die österreichische Bundesregierung muss darauf bestehen, dass dieses höchstgerichtliche Urteil exakt umgesetzt wird", fordert Julia Kerschbaumsteiner, Atomsprecherin bei Greenpeace in Österreich.

Das Urteil zeigt klar, dass die Atomaufsichtsbehörde illegal gehandelt hat, indem sie Greenpeace Slowakei als eine der Parteien im Genehmigungsprozess abgewiesen hat. Demzufolge muss jetzt der gesamte Zulassungsprozess wiederholt werden. Zusätzlich hat der Oberste Gerichtshof auch angeordnet, dass der UVP-Prozess ebenfalls wiederholt werden muss. Das Gericht bestätigt damit die Position von Greenpeace Slowakei, das die Genehmigungen durch die Atomaufsichtsbehörde rechtlich angefochten hatte. Das Gerichtsurteil kann von der Atomaufsichtsbehörde nicht mehr angefochten werden, da es sich um ein endgültiges Urteil handelt.

"Die Genehmigungen für den Ausbau des Atomkraftwerks wurden im Jahr 2009 erteilt. Heute, vier Jahre später, muss das gesamte Verfahren wiederholt werden, weil die Atomaufsichtsbehörde klar gegen das Gesetz verstoßen hat. Die Behörde hat nicht nur die Öffentlichkeit aus dem Genehmigungsprozess ausgeschlossen, sondern darüber hinaus geltendes Recht und internationale Konventionen einfach ignoriert", so die Anwältin von Greenpeace Slowakei, Eva Kovácechová.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofes wird die Fertigstellung des Atomkraftwerks Mochovce wesentlich beeinflussen. "Das Urteil, mit dem die widerrechtliche Erteilung von Baugenehmigungen bestätigt ist, ist ein deutliches Signal an den Investor von Mochovce, Slovenské Elektrárne ENEL. Dem Gerichtsurteil zufolge müssen nun alle Bautätigkeiten zur Fertigstellung der Reaktoren 3 und 4 unverzüglich gestoppt werden. Diese Verzögerung bedeutet einen Riesen-Verlust für die Geldgeber", so Kerschbaumsteiner.

Ziel von Greenpeace bleibe, die Fertigstellung des Atomkraftwerks zu verhindern, um das Sicherheitsrisiko, das von der Einrichtung für die Bevölkerung ausgeht, endlich aufzuheben. "Das AKW Mochovce wurde in einem potentiellen Erdbebengebiet errichtet und auch die Reaktoren 1 und 2 weisen massive Mängel auf. Fukushima zeigt, welche Auswirkungen die Kombination aus unkalkulierbaren Umwelteinflüssen und technischen Mängeln hat. Die einzige Möglichkeit, die Gefahr eines Atomunglücks zu bannen, ist die Abkehr von Atomkraft", so Kerschbaumsteiner weiter.

Dafür brauche es, so die Greenpeace-Sprecherin, eine Allianz der atomfreien Länder Europas. Nur ein breites Bündnis könne den Bestrebungen jener Länder, die nach wie vor auf hochriskante, überteuerte und schmutzige Atomenergie setzen, staatliche Förderungen für Atomkraft zu lukrieren, entgegenwirken. "Österreich hat - als Vorreiter innerhalb der EU - die Verantwortung, Partner für eine Anti-Atom-Allianz zu suchen", schließt Kerschbaumsteiner.

