"NEU4": Umfangreiche U4-Modernisierung startet 2014

335 Mio. Euro Kosten - Teilsperren 2016 und 2017, Bauarbeiten bis 2020

Wien (OTS) - Die größte Modernisierung der Geschichte der Wiener U-Bahn startet 2014. Unter dem Titel "NEU4" investieren Stadt Wien und Wiener Linien bis 2020 335 Mio. Euro in die umfassende Modernisierung der U4. Vizebürgermeisterin Renate Brauner und Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer präsentierten heute die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien und die wichtigsten Maßnahmen der Modernisierung.

Neben dem Tausch von Stellwerken werden Gleisuntergrund und die Gleise in großen Bereichen komplett erneuert und Stationen, sowie Tunneldecken saniert. Neue Gleisverbindungen werden in Zukunft einen zuverlässigeren Betrieb der grünen U-Bahnlinie ermöglichen.

"Wir starten mit nächstem Jahr die größte Modernisierung in der Geschichte der Wiener U-Bahn. Die U4-Modernisierung ist eine Herausforderung, die wir aber für mehr Pünktlichkeit und Komfort für die Fahrgäste jetzt angehen", erklärt Vizebürgermeisterin Renate Brauner.

"Wir haben bei der Modernisierung der U1 bewiesen, dass wir solche Großprojekte gut meistern können. Unsere Experten haben den Modernisierungsbedarf analysiert und in einen Zeitplan gegossen. Ab 2014 wird die U4 von Grund auf erneuert und durch neue Gleisverbindungen, moderne Stellwerke und bessere Infrastruktur auch zuverlässiger im Betrieb sein", so Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer.

Die umfassenden Modernisierungsarbeiten auf der U4 starten bereits im Frühjahr 2014 mit der Sanierung der zwischen U4-Trasse und Straße gelegenen Stützmauer zwischen Ober St. Veit und Schönbrunn. Zeitgleich beginnt auch der Umbau der alten Relais-Stellwerke Hütteldorf und Meidling Hauptstraße auf den modernsten Stand der Technik. Das ist nötig, um die Gleisverbindungen, die auf der U4 in den nächsten Jahren neu eingebaut werden, auch bedienen zu können. Denn während es auf anderen U-Bahnlinien bereits möglich ist, Störungen über einen Gleiswechsel einfach zu umfahren, ist das auf der U4 zwischen Hütteldorf und Hietzing bisher kaum möglich. Aus diesem Grund haben bereits kleine Störungen, wie Fahrgäste die ärztliche Hilfe benötigen, großen Einfluss auf den Betrieb.

Teilsperren 2016 und 2017

Den Höhepunkt wird die NEU4-Modernisierung in den Sommermonaten 2016 und 2017 haben. Von Mai bis September 2016 werden zwischen Hütteldorf und Schönbrunn der gesamte Gleisuntergrund und in weiterer Folge auch die Gleise erneuert. Um diese umfassenden Arbeiten durchführen zu können, wird die U4 in diesem Bereich für vier Monate nicht in Betrieb sein. Nur ein Jahr später folgt der zweite Großeinsatz zur Verbesserung des Gleisbereichs. Zwischen Margaretengürtel und Kettenbrückengasse werden wiederrum Gleise entfernt und erneuert und der gesamte Untergrund verbessert. Auch hier übernehmen für die Sommermonate Juli und August die Gleisarbeiter den Bereich.

Für beide Teilsperren wird von den Wiener Linien ein Konzept für einen Ersatzverkehr erarbeitet. Im Fokus steht hier natürlich die Beeinträchtigungen für die Fahrgäste und AnrainerInnen so gering wie möglich zu halten.

Die Modernisierung im Überblick:

2014:

- Sanierung der Stützmauer zwischen Ober St. Veit und Schönbrunn, - Beginn der Erneuerung der Stellwerke und der Zugsicherungsanlagen, - Sanierung der Station Hütteldorf.

Diese Arbeiten haben keine Auswirkungen auf den täglichen U4-Betrieb.

2015:

- Abschluss der Stellwerkserneuerung

- Sanierung der Station Stadtpark und

- Sanierung der Stützmauer zwischen Schönbrunn und Karlsplatz

- Sanierung des Tunnelgebäudes zwischen Schwedenplatz und Schottenring.

Mit kleineren Einschränkungen für den Betrieb (durchfahren jeweils eines Bahnsteiges oder Gleiswechselbetrieb) ist zu rechnen.

2016:

- Sperre zwischen Hütteldorf und Schönbrunn von Mai bis September:

Komplette Erneuerung von Gleisen und Gleisuntergrund.

- Einbau neuer Gleisverbindungen zwischen Unter St. Veit und Ober St. Veit, Hietzing und Braunschweiggasse, Schönbrunn.

- In den Stationen Ober St. Veit, Unter St. Veit, Braunschweiggasse, Hietzing und Schönbrunn wichtige Verbesserungsarbeiten durchgeführt.

2017:

- Sperre zwischen Margaretengürtel und Kettenbrückengasse im Juli und August: Komplette Erneuerung von Gleisen und Gleisuntergrund.

- Einbau neuer Gleisverbindungen zwischen Margaretengürtel und Pilgramgasse, sowie Kettenbrückengasse und Karlsplatz.

- Start der Erneuerung der Stellwerke Karlsplatz, Schottenring und Wasserleitungswiese.

- Sanierung der Tunneldecke im Bereich Friedensbrücke.

2018-2020:

Die letzten Etappen der U4-Modernisierung werden bis 2020 abgeschlossen. Dabei werden Arbeiten durchgeführt, die kaum Auswirkungen auf den Betrieb der Linie U4 haben werden. So werden weitere Stationsgebäude modernisiert, Fahrtreppen getauscht, Tunneldecken saniert und Gleisverbindungen eingebaut.

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Linien GmbH & Co KG

Kommunikation

Tel.: (01) 7909-14203

presse @ wienerlinien.at

www.wienerlinien.at