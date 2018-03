Erfolgreiche Geschäftsführung im Fokus des 11. Österreichischen IT- und Beratertages

WKO-Fachverband UBIT zeigt am 28. November neue Lösungsansätze in der Wiener Hofburg

Wien (OTS/PWK579) - Am 28. November findet in der Wiener Hofburg

der 11. Österreichische IT- und Beratertag zum diesjährigen Thema "Erfolgreiche Geschäftsführung" statt. Den über 1.800 erwarteten Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden in Vorträgen und Workshops neue Lösungsansätze und Tools für die erfolgreiche Steuerung von Unternehmen geboten. "Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer stehen jeden Tag vor neuen Herausforderungen. Ob es um Umsatzziele, Arbeitsklima oder die Zusammenarbeit im Unternehmen sowie mit externen Stakeholdern geht, sie sind als Entscheidungsträger täglich gefordert", erklärt Alfred Harl, Veranstalter und Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung und IT (UBIT). "Am IT- und Beratertag werden wir aktuelle Studienergebnisse zu Wünschen der Geschäftsleitung präsentieren und mögliche Lösungsansätze aufzeigen", so Harl. In den hochkarätig besetzten Diskussionen und Vorträgen werden unter anderem ÖBB-Chef Christian Kern, Prof. Peter Heintel, Sophie Karmasin, Shinergy-Gründer Ronny Kokert, Leo Hillinger, Margarete Schramböck, Oliver Krizek und Handelssparten-Obfrau Bettina Lorentschitsch zu Herausforderungen und Methoden erfolgreicher Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer diskutieren.

Austrian Consultants Days'

Der 11. Österreichische IT- und Beratertag bildet wie in jedem Jahr den Abschluss und das Highlight der Austrian Consultants Days, die im Rahmen von Expertentagen in Wien Einblick in aktuelle Branchenthemen geben:

5.11.2013 : 10. Infrastruktursymposium Future Business Austria 6.11.2013 : Wiener Gespräche

15.11.2013: IT-Expertentag

22.11.2013: Unternehmensberatertag

28.11.2013: 11. Österreichischer IT- und Beratertag

IT- und Beratertag ist Branchenevent für Entscheidungsträger Der 11. Österreichische IT- und Beratertag ist der Treffpunkt für Österreichs Entscheidungsträger und das "Who is Who" der heimischen Wirtschaftsszene. Der ganztägige Branchenevent des Fachverbandes Unternehmensberatung und IT der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist die glanzvolle Abschlussveranstaltung der Austrian Consultants' Days, die mit über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern europaweit die größte Branchenveranstaltung darstellen. (ES)

Weitere Informationen finden Sie unter www.beratertag.at

Der Fachverband Unternehmensberatung und IT

Mit mehr als 61.000 Mitgliedern gehört der Fachverband Unternehmensberatung und IT (UBIT) zu den größten und dynamischsten Fachverbänden der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Bereichen Unternehmensberatung, Informationstechnologie und Buchhaltung wahr. Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen. Weitere Informationen unter http://www.ubit.at

