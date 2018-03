Seitenblicke Magazin Exklusiv: Friseur der Queen will einen Salon in Wien!

Wien (OTS) - Seit über 15 Jahren lässt Queen Elizabeth II. nur einen an ihr Haupt: Ian Carmichael. Der britische Starfigaro besuchte nun auf Einladung von Cindy Jackson (jener US-Amerikanerin, die mit 52 kosmetischen Eingriffen als "meistoperierte Frau der Welt" ins "Guinness Buch der Rekorde" einging) Wien. Gemeinsam mit Berufskollegen Reemon Paulus wurde die Hauptstadt erkundet. Carmichael war so begeistert, dass er bald wiederkommen will. Und dann nicht nur für einen Kurzbesuch. Wie Carmichaels Pläne konkret aussehen, lesen Sie in der neuen Ausgabe des "Seitenblicke"-Magazins.

