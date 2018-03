FPÖ-Deimek: ÖBB-Taurus-Lok ist "Eurofighter auf Schienen"

ÖBB-Management verpulverte hunderte Millionen

Wien (OTS) - Die Österreichischen Bundesbahnen glänzen regelmäßig durch offensichtliche parteinahe Unternehmenspolitik. "Die neuerliche Politisierung des Managements durch Christian Kern, der dem Personenkomitee für Werner Faymann angehört, ist da nur die traurige Spitze des Eisberges", gibt FPÖ-Verkehrssprecher Gerhard Deimek zu bedenken. Anschaffung und Betrieb der Lokomotive Taurus sei vergleichbar "mit einem Eurofighter auf Schienen".

Die Österreichischen Bundesbahnen sind der Leitbetrieb in den Bereichen Schiene und Transport. Es stelle sich die Frage, ob sie diese Rolle trotz oder wegen ihres Managements innehaben, kritisiert der freiheitliche Nationalratsabgeordnete und Verkehrssprecher Gerhard Deimek. Die ÖBB beschafften unter Generalsdirektor Draxler (SPÖ) für das kleine Österreich 382 Lokomotiven des Typs "Taurus", während sich der Rest Europas mit 127 Stück der Lok begnüge, so Deimek. Insgesamt investierten die ÖBB nach Eigenangaben mehr als eine Milliarde Euro in die Anschaffung. Dabei kommt es mit dem Modell immer wieder zu Problemen, wie ÖBB-Mitarbeiter beklagen und bestätigen. So sei das Modell intern wegen der außergewöhnlich hohen Abnutzung als "Schienenschleifer" und "Stromfresser" bekannt. Der Eigenenergieverbrauch im Stillstand liegt bei sagenhaft hohen 36 kW/h. Dass trotz aller Mängel unbedingt ein Fahrzeug der Firma Siemens beschafft werden musste verwundert Deimek nicht. "Schließlich müssen ÖBB-Chefs ja - wie die letzten Siemens Österreich-Chefs - auch sozialdemokratische Parteimitglieder sein", ortet Deimek mögliche Netzwerke zwischen SPÖ, ÖBB und der Privatwirtschaft. Und schon haben die ÖBB-Chefs um schlanke 581 Mio. Euro das nächste Siemens-Fahrzeug bestellt: 100 Stück Desiro Mainline.

Die Taurus sei kein schlechtes Gerät, entspreche jedoch nicht den österreichischen Anforderungen. Von einer richtigen Hochgeschwindigkeitslokomotive sei man zudem "weit entfernt". Hinzu kämen die Anschaffung von viel zu vielen Lokomotiven der Bauart und die "horrenden Kosten von mehr als einer Milliarde Euro dafür". Es sei vielleicht pointiert aber nicht unschlüssig, die Beschaffung der Taurus mit "einem Eurofighter auf Schienen zu vergleichen", merkt Deimek an. Bei einem durchschnittlichen Stückpreis von 2,7 Millionen Euro sei es ein betriebswirtschaftlicher Skandal, dass dem Vernehmen nach dutzende Maschinen an fremde Unternehmen verleast werden müssen, damit sie nicht "Staub ansetzen oder verrosten". Doch im Vergleich mit dem Eurofighter-Debakel sei der gescheiterte Verteidigungsminister und nunmehrige Wahlwerber Norbert Darabos in der Schadensbegrenzung noch vergleichsweise erfolgreich gewesen, schließt Deimek.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at