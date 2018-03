20 hilflose Kaninchen im Bezirk Braunau ausgesetzt

PFOTENHILFE Lochen nimmt Schützlinge auf

Lochen am See (OTS) - Meldungen über ausgesetzte Kaninchen gehören in der PFOTENHILFE Lochen leider fast schon zur Tagesordnung. "Allein in den letzten zwei Monaten haben über 20 Kaninchen am Hof Zuflucht gefunden. Zuletzt wurden etwa vier Kaninchen im Alter von ein paar Monaten im Wald bei Perwang von aufmerksamen Spaziergängern entdeckt, eingefangen und schließlich zu uns nach Lochen gebracht." meint Geschäftsführerin Johanna Stadler.

Stellt sich die Frage, ob den ehemaligen Tierhaltern dabei bewusst ist, dass sie gegen das Gesetz verstoßen, genauer gesagt gegen den Paragraph 222 Absatz 1 des Strafgesetzbuches. So steht darin etwa, dass jemand, der ein Tier aussetzt, das in Freiheit nicht lebensfähig ist, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen bestraft wird. Doch leider kommen die Täter oft ungestraft davon und übrig bleibt ein hilfloses, oft krankes oder verletztes Tier.

Im Falle der vier Kaninchen war es Glück im Unglück, dass sie rechtzeitig entdeckt und gerettet wurden. "Die Tatsache, dass in den letzten zwei Monaten über 20 Kaninchen ausgesetzt wurden, verärgert mich sehr. Noch dazu stammen circa zehn der Fundtiere aus dem selben Umkreis direkt in Lochen am See. Die Tiere waren durchschnittlich zwischen drei Wochen und drei Monaten alt. Ein weibliches Kaninchen war noch dazu trächtig." zeigt sich Stadler empört.

Leider handelt es sich bei Kaninchen oft um sogenannte Gelegenheitskäufe, da sie in nahezu jeder Zoofachhandlung, bei Kleintierbörsen oder einfach beim Nachbarn, der gerade Nachwuchs "übrig" hat, angeboten werden. "Die Interessenten sind sich der großen Verantwortung, die sie mit dem Kauf eines Kleintiers über Jahre eingehen, einfach nicht bewusst. Denn der Pflegeaufwand für Kaninchen, die um die acht Jahre alt werden, ist besonders hoch." appelliert Stadler. Auch, dass die Tiere immer frisches Heu, Zweige, Obst und Gemüse brauchen und bei Abwesenheit wie etwa zur Urlaubszeit versorgt werden müssen, wird beim voreiligen Kauf nicht bedacht.

Abgesehen von der vielen Arbeit werden die Käufer oft nicht richtig informiert. "So flauschig ein Kaninchen auch aussieht, sie sind keine Kuscheltiere! Und somit nicht geeignet für Kleinkinder. Zumal sie keine Einzeltiere sind, sondern in kleineren Gruppen gehalten werden sollten. Weiters ist zu sagen, dass sie vor allem nichts im Käfig verloren haben." fügt Stadler hinzu.

Der Lebensraum, der für eine artgerechte Haltung geschaffen werden muss, ist oftmals beim neuen Kaninchenbesitzer nicht vorhanden. Genügend Auslauf ist nämlich für die natürlichen Bedürfnisse, wie etwa Hoppeln oder Graben besonders wichtig. Optimal wäre es den Kleintieren um die 100 Quadratmeter zur Verfügung zu stellen. Müssen die Kaninchen jedoch ihr gesamtes Leben im engen Käfig verbringen, sind Krankheiten oder Verhaltensauffälligkeiten die Folge.

