FPÖ-Deimek: Begrüße Verfahrenseröffnung in der Causa Schillerplatz

FPÖ fordert Neustart für die ÖBB

Wien (OTS) - Der Telekomprozess geht in die nächste Runde. Diesmal offenbart sich der Korruptionssumpf rund um Kreise innerhalb der ÖBB. "Schon im November 2011 habe ich eine entsprechende Anfrage mit dem Betreff 'Schillerplatz-Deal des Mag. Martin Huber' gestellt", zeigt sich der freiheitliche Verkehrssprecher und Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek erfreut über die Anklageerhebung. Der Skandal, in dem der frühere ÖBB-Boss undseine Gattin die Hauptrollen innehaben, sage einiges über das Sittenbild sozialdemokratisch eingefärbter Managementetagen aus: "Es ist höchste Zeit, dass wir dieses System der schrankenlosen Vetternwirtschaft und der Gleichgültigkeit gegenüber unserem Staatsvermögen gemeinsam mit der Bevölkerung aufbrechen." Hier würden in völlig abgehobener Weise Millionenwerte an Günstlinge verschoben, während sich die Menschen Sorgen um ihre Existenz machen müssen.

Parallelstaatliche sozialdemokratische Netzwerke müssten endlich offen- und lahmgelegt werden. Ein erheblicher personeller Schnitt sei deshalb unausweichlich. Über welche Macht die roten Parteimänner verfügen zeige, dass die Details des Deals spätestens im November 2011 bekannt waren und es erst jetzt zur Anklage komme. "Die Menschen in diesem Land und die Mitarbeiter der ÖBB bräuchten endlich neue Perspektiven.Ich wünsche mir einkompetentes Management, das den Menschen dieses Landes verpflichtet ist. Nicht Parteistrukturen und ihren Hierarchien", fordert Deimek eine Trendwende innerhalb der ÖBB. Auch der gegenwärtige Bahn-Chef Christian Kern sei ein Beispiel dafür, dass der Konzern von der Löwelstraße offenbar als Erblehen betrachtet werde. "Setzen wir dem roten Machtwahn am 29. September ein Ende", schließt Deimek.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at