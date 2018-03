Sprechstunde mit Landesrat Schwärzler in Dünserberg

Möglichkeit zum Gespräch mit LR Schwärzler

Dünserberg (OTS/VLK) - Am Montag, 26. August 2013, wird Landesrat Erich Schwärzler von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr im Gemeindeamt in Dünserberg eine öffentliche Sprechstunde abhalten. Landesrat Schwärzler betreut in der Regierung die Ressorts Land- und Forstwirtschaft, ländlicher Raum, Inneres, Sicherheit und Integration, Natur-, Umwelt- und Gewässerschutz, Energieautonomie und Klimaschutz, Veterinärangelegenheiten, Tierschutz, Jagd und Fischerei, Wasser- und Abfallwirtschaft, Wildbach- und Lawinenverbauung sowie Katastrophenfonds. Bei der Sprechstunde können dem Landesrat aber auch alle allgemeinen und persönlichen Probleme unterbreitet werden.

