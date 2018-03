Forum Alpbach: SVA präsentiert erste wissenschaftliche Ergebnisse der Präventions-Initiative "Selbständig Gesund"

Teilnahme am Präventionsprogramm reduziert Krankenhausaufenthalte

Wien (OTS) - Die SVA hat im Bereich der Prävention einen revolutionären Schritt gesetzt und damit eine Führungsposition innerhalb der österreichischen Sozialversicherung eingenommen. Seit 2012 können Versicherte am freiwilligen Vorsorgeprogramm "Selbständig Gesund" teilnehmen, das auf einem Anreizsystem basiert und Eigenverantwortung für die eigene Gesundheit belohnt.

Im Rahmen des Arbeitskreises "Werte im Wandel - Anreize im Fokus" Beim Forum Alpbach präsentierten der stv. Obmann der SVA, Peter McDonald, und namhafte Gesundheitsökonomen, wie Maria M. Hofmarcher, die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung der SVA-Präventionsinitiative.

"Die Österreicher verbringen 21 Lebensjahre in Krankheit - ein Wert, der weit über dem europäischen Schnitt liegt", so Peter McDonald beim Arbeitskreis. "Im österreichischen Gesundheitssystem werden zwar pro Jahr über 31 Mrd. Euro investiert, aber nur zwei Prozent dieses gewaltigen Budgets fließen in die Prävention. Das bedeutet: Wir sind viel zu stark auf die Reparaturmedizin ausgerichtet. Das Bewusstsein für die eigene Gesundheit ist zu schwach - Gesundheit wird erst dann zum Thema, wenn sie verloren geht."

Eigenverantwortung sei also der Schlüssel zu einem gesünderen Leben und der Erfolg bestätige den Weg, den die SVA seit über einem Jahr gehe: "Wir setzen ganz bewusst auf Positivanreize und Freiwilligkeit", so McDonald. So ist es uns gelungen, die Zahl der absolvierten Vorsorgeuntersuchungen um fast 40 Prozent zu steigern und die Anzahl der Krankenhausaufenthalte zu reduzieren."

Anreize könnten jedoch nur dann ein wirklicher Anstoß zu einer Lebensstil-Änderung sein, wenn sie an klare Bedingungen gebunden sind, sagte Adam Oliver von der London School of Economics. Univ. Prof. Gerald Pruckner von der Johannes Kepler Universität in Linz hielt fest, dass die SVA ihr Programm mit dem klaren Ziel eingeführt habe, um die Verantwortung des einzelnen für die eigene Gesundheit zu stärken und so zu einem gesunden Lebensstil beizutragen. Die gesundheitsökonomische Evaluierung des Programms habe folgende Ergebnisse gebracht:

- Das Programm erhöht die Teilnahme an der Vorsorgeuntersuchung signifikant (+ 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).

- Der Gesundheitszustand zwischen den so genannten erfolgreichen und nicht erfolgreichen Teilnehmern unterscheidet sich bereits bei der Erstuntersuchung erheblich. Die erfolgreichen Programmteilnehmer weisen schon vor Programmeinführung deutlich bessere Gesundheitsindikatoren in Bezug auf Blutdruck, Gewicht, Bewegung, Tabak- und Alkoholkonsum auf. Jene Programmteilnehmer, die einen Antrag auf Reduktion des Selbstbehaltes gestellt haben, konnten ihre Gesundheitswerte von der Erst- zur Zweituntersuchung verbessern.

- Die durchschnittliche Einsparung bei den Selbstbehalten beträgt für einen erfolgreichen Programmteilnehmer 65,60 Euro pro Jahr.

- Eine (durch das Programm ausgelöste) erstmalige Teilnahme an der Vorsorgeuntersuchung im Jahr 2012 führt im Vergleich zur Gruppe, die sich wie bisher keiner Vorsorgeuntersuchung unterzieht, noch im selben Jahr zu einem Anstieg der extramuralen Ausgaben um 165 Euro. Die Anzahl der jährlichen Krankenhaustage sinkt um 0,26. Beide Ergebnisse basieren auf einer Differenz-von-Differenzen Schätzung.

- Präventive Arztbesuche erhöhen die verrechneten Leistungen im niedergelassenen Bereich.

- Sozioökonomische Charakteristika der Hausärzte, wie Alter und Geschlecht haben einen signifikanten Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit der VU-Teilnahme der Patienten. Das unterstreicht, wie wichtig die Kooperation mit den Ärzten für eine erfolgreiche Umsetzung von Vorsorgeprogrammen ist.

Das Programm "Selbständig Gesund" im Detail:

Erster Schritt:

Im Rahmen eines Gesundheitschecks wird gemeinsam mit dem Arzt des Vertrauens ein individuelles - auf jeden Einzelnen abgestimmtes -Programm erarbeitet, mit dem Ziel entweder "Gesundheit beibehalten" oder "Gesundheit verbessern". Zu fünf Gesundheits-Parametern, Blutdruck, Gewicht, Bewegung, Tabak und Alkohol bespricht der Arzt gemeinsam mit dem Patienten Gesundheitsziele.

Zweiter Schritt:

Nach mindestens sechs Monaten gibt es einen Evaluierungs-Termin, bei dem überprüft wird, ob die Gesundheitsziele auch erreicht wurden. Bei Zielerreichung zahlt man nur noch den halben Selbstbehalt.

Dritter Schritt:

Sind alle Gesundheitsziele umgesetzt, ist die nächste Untersuchung dann - abhängig vom Alter - erst nach zwei bis drei Jahren fällig. Bis dahin gilt: halbierter Selbstbehalt.

SVA - Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft

Die SVA ist der Sozialversicherungsträger für Österreichs Selbständige und betreut als gesetzliche Krankenversicherung rund 750.000 Kunden, davon 370.000 aktiv Erwerbstätige, 140.000 Pensionisten und 233.000 Angehörige. Als gesetzliche Pensionsversicherung ist die SVA für 390.000 Versicherte zuständig.

