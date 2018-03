Innere Stadt: "Erotische Miniaturen" im Cafe Landtmann

Am 23.8. und 30.8.: Szenische Lesungen "Sünde & Kaffee"

Wien (OTS) - Schon lange Jahre beschäftigt sich die Theater-Truppe "Tinte und Kaffee" mit den vielfältigen Facetten der Wiener Kaffeehausliteratur. Vom Einfluss jüdischer Autoren bis zum Wirken von Schriftstellerinnen nehmen sich die Mimen unter der Regie von Christoph Prückner in Leseabenden alternierender Schwerpunkte an. Am Freitag, 23. August, sowie am Freitag, 30. August, sind die Schauspieler zu Gast im "Cafe Landtmann" (1., Universitätsring 4) und gehen dort dem amourösen Thema "Sünde & Kaffee" auf den Grund. Die Veranstaltungen stehen unter dem vielversprechenden Motto "Erotik im Kaffeehaus" und es werden laut Angaben des Ensembles poetische, witzige, anzügliche und andere "Erotische Miniaturen" dargeboten. Jeweils um 20.00 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) fangen die kurzweiligen Rezitationen rund um "Liebesrausch, Leidenschaft und Eifersucht" an.

Ausgesuchte Texte von Altenberg, Schnitzler, Horvath, Salten, Kuh und zahlreichen weiteren schreibenden Kaffeehausbesuchern bereiten der Zuhörerschaft großes Vergnügen. Das "süße Wiener Mädel" sucht ein wenig Zuneigung und die freizügige Musikerin aus der Damen-Kapelle im verruchten Nacht-Cafe hofft mehr auf geldliche Zuwendungen. Dauer der Vorstellungen: jeweils etwa 2 Stunden. Der Eintrittspreis beträgt 16 Euro (Ermäßigung: Club Wien.at, UNI-Card, u.a.). Auskünfte und Karten-Reservierungen: Telefon 0676/31 67 302, Telefon 0676/301 38 32. E-Mails an das Ensemble "Tinte und Kaffee":

tinteundkaffee@gmx.net.

Allgemeine Informationen:

Theater-Gruppe "Tinte und Kaffee":

http://tinteundkaffee.bplaced.net/start.htm

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at