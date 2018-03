Leopoldstadt: Geschmack von Rost und Knochen am Markt

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 22. August, zeigt das Wanderkino des Vereins "St. Balbach Art Produktion" am Karmelitermarkt (2., Im Werd, Krummbaumgasse, Leopoldsgasse, Haidgasse) einen Film von Jacques Audiard. Im Drama "Der Geschmack von Rost und Knochen" (FR/BE 2012) trifft der Disco-Türsteher "Ali" die Wal-Trainerin "Stephanie", hilft der jungen hübschen Frau und hernach trennen sich die Wege. Bei einem Unfall während einer Wal-Show verliert "Stephanie" ihre Unterschenkel und kontaktiert den Faustkämpfer und Vater eines Sohnes. In weiterer Folge entwickelt sich eine ungewöhnliche Beziehung zwischen der Versehrten und dem rauen Kerl. Um 20.30 Uhr beginnt die "VOLXkino"-Vorstellung unter freiem Himmel. Der Zutritt ist kostenlos. Vorgeführt wird die Original-Fassung des Streifens mit n in englischer Sprache. Für Auskünfte steht das "VOLXkino"-Team unter den Rufnummern 219 85 45/80 und 0699/128 71 500 ("Hotline") zur Verfügung.

Freitag im "VOLXkino": Falscher Verdacht gegen Erzieher

Keine leichte Kino-Kost wird dem Publikum auch am Freitag, 23. August, im Freiluft-Kino auf dem Karmelitermarkt serviert. An dem Abend ist ein Streifen von Thomas Vinterberg zu sehen. Der Film hat den Titel "Jagten" (DK/SE 2012) und handelt von einem Erzieher, dem man völlig zu Unrecht den Missbrauch von Kindern vorwirft und der sich deshalb gegen massive Anfeindungen wehren muss. Die Aufführung des Original-Films (ergänzt durch deutsche Untertitel) startet um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Gerne informiert das Vereinsteam über die bis Freitag, 20. September, dauernde "VOLXkino"-Saison 2013 (Filme, Termine, Standorte) per E-Mail: office @ volxkino.at.

