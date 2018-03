tick, tick...BOOM! von Jonathan Larson: 30. September - Österreich Premiere und Eröffnung der Saison im Theater Drachengasse

Wien (OTS) - Ein Rock/Pop musikalischer Blick auf den Mut, den es braucht, um seinen Träumen zu folgen: "tick, tick... BOOM!" ist Jonathan Larsons autobiographische Geschichte: Ein junger Komponist Ende 20, der nicht schon vor seinem Durchbruch in Vergessenheit geraten will, sich aber dieser Gefahr sehr wohl bewusst ist. Die Show nimmt die Zuschauer auf einen Teil der Lebensgeschichte des Dramatikers und Komponisten mit.

Jonathan Larson hat mit dem Broadway-Blockbuster RENT - 4 Tony Awards, 6 Drama Desk Awards, 1 Pulitzer Prize und 2 Theatre World Awards - den Durchbruch geschafft. Tragischerweise starb er kurz vor der Premiere.

Österreich Premiere und Eröffnung der Saison im Theater Drachengasse:

tick, tick...BOOM! von Jonathan Larson



mit Kieran Brown (London West End: Love Never Dies, Wicked, Les

Miserables), Alan Burgon (Ordinary Days, Midsummer Night's Dream,

The Collector), Nina Weiss (Xanadu, Singing in the Rain, West Side

Story), Schlagzeug: Franz Hofferer, Guitarre: Roman

Schwendt



Regie: Joanna Godwin-Seidl (Ordinary Days, The Last Five Years,

Hautnah) Musikregie: Birgit Zach (Ordinary Days, Aladdin und Alice

in Wonderland)



Weitere Vorstellungen: 1. Oktober - 12. Oktober, 20 Uhr



Tickets: Tel. 01/5131444 oder karten @ drachengasse.at

www.viennatheatreproject.com / www.drachengasse.at



Datum: 30.9.2013, um 20:00 Uhr



Ort:

Theater Drachengasse

Fleischmarkt 22, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Joanna Godwin-Seidl, Tel: +43(0)699/12127679, office @ drachengasse.at