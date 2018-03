Film Festival überträgt Mozarts Entführung aus dem Serail live aus dem Hangar-7

Noch bis zum 1. September Kultur und Kulinarik auf höchstem Niveau am Wiener Rathausplatz

Wien (OTS) - Eines der Highlights beim diesjährigen Film Festival ist mit Sicherheit die Live-Übertragung von Mozarts Opernklassiker Die Entführung aus dem Serail am Montag, 26. August um 20:30 Uhr auf den Wiener Rathausplatz. Die BesucherInnen können live dabei sein, wenn der am Salzburger Flughafen gelegene Hangar-7 zum Schauplatz einer ambitionierten Salzburger Festspiel-Produktion wird. Aber auch ein Konzert von Hubert von Goisern in Spielberg, die Ballettkomödie Max und Moritz, sowie Puccinis Tosca stehen in den kommenden Tagen am Programm des Film Festivals. Und wer sich vor oder zwischen den Vorführungen stärken möchte, findet bei den 22 Gastronomen am Rathausplatz ein vielfältiges kulinarisches Angebot: Ob gegrillte Stelze mit einem erfrischenden Zwickl, Käsevariationen mit dazu passenden Wiener Weinen im Park oder Italien-Feeling mit einem Insalata Primavera oder Pasta Tartufo - beim Film Festival ist mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas dabei.

Liveübertragung von Die Entführung aus dem Serail aus dem Hangar-7 Salzburg am 26. August um 20:30 Uhr

Tobias Moretti in der Rolle des Bassa Selim ist ein Modezar, Blondchen eine Visagistin und Konstanze - gespielt von der deutschen Koloratursopranistin Diana Damrau - hin- und hergerissen zwischen bürgerlicher Beziehung und verführerischer Leidenschaft. Die Salzburger Festspiele präsentieren gemeinsam mit ServusTV eine Opern-Produktion der besonderen Art. Der gesamte Hangar-7 wird Spielfläche für eine spektakuläre "Entführung". Die BesucherInnen vor Ort sind Mitwirkende und Publikum zugleich; erst am Bildschirm bzw. auf der Leinwand fügen sich die Teile dieser Live-Inszenierung zu einem Ganzen. Die Kostümentwürfe stammen von der österreichischen Modedesignerin Lena Hoschek.

Hubert von Goisern mit Brenna Tuats am 28. August um 20:30 Uhr

Nach dem 2011er Sensationserfolg des neuen Albums von Hubert von Goisern stand das Jahr 2012 ganz im Zeichen der Brenna Tuats Tour mit 101 Konzerten von Zürich über Graz bis nach Hamburg. "Hubert von Goisern in Spielberg" zeigt den fulminanten Auftritt des Künstlers am Höhepunkt der Tour an der Rennstrecke in Spielberg. Mit Hits des Albums "ENTWEDERundODER" und Klassikern der letzten 20 Jahre verwandelt der Goiserer den Red Bull Ring in eine Hochburg des Alpinrock. Eine Aufzeichnung vom 14. Juli 2012.

Max und Moritz mit Gästen der Wiener Volksoper am 30. August um 20:30 Uhr

Da wird gesprungen, geprügelt und gebügelt, gezupft und gerupft, gefoppt und gekloppt, gerüttelt und geschüttelt, geneckt und verreckt: Spannend und unterhaltsam, mit Witz und Ironie erzählt die Ballettkomödie Max und Moritz Wilhelm Buschs berühmte "Bubengeschichte in sieben Streichen". Und alle sind sie dabei: Witwe Bolte, Schneider Böck samt Frau, der Lehrer Lämpel, Onkel Fritz, Bauer Mecke und Meister Müller, dazu die gesamte aus Hahn und Hühnern, Schwänen, Maikäfern und Enten bestehende Menagerie. Tanzvergnügen aus der Volksoper Wien.

Film Festival am Wiener Rathausplatz

29. Juni bis 1. September 2013

Filmbeginn täglich bei Einbruch der Dunkelheit

Kulinarik 11:00 bis 24:00 Uhr

Der Eintritt ist frei

