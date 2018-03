Neues Volksblatt: "Wahlk(r)ampf" von Jürgen LEPPEN

Ausgabe vom 21. August 2013

Linz (OTS) - Das hat die ÖVP nun davon: Da legt sie ein umfassendes Konzept zu einer Flexibilisierung der Arbeitszeiten vor, die die heimischen Betriebe international wettbewerbsfähiger werden ließe. Dass das in der Folge auch den Beschäftigten nutzt, leuchtet wohl selbst jenen ein, die kein Wirtschaftsstudium absolviert haben. Doch was macht die angesichts der bevorstehenden Wahl plötzlich wieder ganz auf den "kleinen Mann" fokussierte SPÖ? Sie pickt sich aus dem Ganzen eine Teilforderung heraus - nämlich dass in Ausnahmefällen statt bisher zehn maximal zwölf Stunden pro Tag gearbeitet werden darf - und präsentiert sie den Arbeitnehmern als ultimativen Anschlag auf ihre Rechte. Schon klar: Die Mär von der bösen ÖVP, die will, dass wir künftig jeden Tag zwölf Stunden schuften müssen, geht dem Wahlvolk leichter ins Ohr als ein komplexes Flexibilisierungsmodell. Was den Wahrheitsgehalt der SPÖ-Behauptung aber nicht steigert. Dieselbe Strategie verfolgt die Kanzlerpartei offenbar auch an der Steuerfront. Eine Vermögenssteuer würde die Reichen zur Kasse bitten und endlich für mehr Verteilungsgerechtigkeit sorgen, wird hinaus posaunt. Was die SPÖ verschweigt: Eine solche Steuer träfe auch Unternehmen, vor allem kleine und mittlere, massiv. Was wiederum Arbeitsplätze kosten würde. Ist das Gerechtigkeit? Nein, das ist Wahlkampf.

