TIROLER TAGESZEITUNG; Leitartikel vom 21. August 2013 von Alois Vahrner - Warum Pfusch als Volkssport gilt

Innsbruck (OTS) - Utl: Ski fahren, wandern, schwimmen - und pfuschen:

Arbeiten ohne Rechnung ist zweifellos eine der liebsten Volkssportarten der Österreicherinnen und Österreicher. Eine Branche, die gerade auch in der Krise boomt.

Die Schattenwirtschaft floriert, ob in einer Hochkonjunktur oder in Krisenjahren. Der für seine knackigen Studien und Hochrechnungen bekannte Linzer Wirtschaftsprofessor Friedrich Schneider, der sich auch international als "Pfusch-Papst" einen Namen machte, hat bereits errechnet: Pfusch ist auf längere Sicht doppelt so kräftig gewachsen wie die legale Wirtschaft, die Umsätze haben sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht. Mit 8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts kommt die Schattenwirtschaft auf gewaltige Umsätze, wenngleich sie damit noch immer nur einen Bruchteil jener der meisten Länder in Süd-oder Osteuropa ausmacht.

Die Zahl derer, die sich hierzulande zumindest hie und da ihren Verdienst aufbessern, wird auf eine halbe bis ganze Million geschätzt. Die Zahl der Auftraggeber, die manchen Auftrag lieber ohne Rechnung vergeben wollen, liegt wohl noch höher.

Bisher war der Schattenwirtschaft weder mit Appellen noch mit schärferen Kontrollen so wirklich beizukommen. Bei der organisierten Schwarzarbeit ist dies zwar anders, die Vergabe kleiner Aufträge an Handwerker allerdings gilt bei der Mehrheit der Bevölkerung als Kavaliersdelikt. Oder sogar als eine Art legitime Notwehr gegen den als unverschämt empfundenen Kosten-Zugriff durch den Staat.

Wenn ein Pfuscher beispielsweise 20 bis 25 Euro pro Stunde verlangt, eine Firma aber das Dreifache für eine Handwerkerstunde verrechnet (und dem offiziell agierenden Handwerker netto oft weniger als die Hälfte eines Pfuscher-Lohnes bleibt), ist der Pfusch-Anreiz für alle Seiten verlockend groß.

Prof. Schneider hat errechnet, dass dem Staat dadurch pro Jahr 2,5 Mrd. Euro an Sozialabgaben und Steuern entgehen. Allerdings nur theoretisch, denn viele Aufträge würden dann einfach gar nicht vergeben oder viele Häuser gar nicht gebaut, weil sich viele Betroffene die regulären Preise schlicht und ergreifend nicht leisten könnten. Sowohl Pfuscher als auch Auftraggeber hätten mehr Wohlstand, einzig Leidtragender sei der Staat selbst.

Dieser hat es damit letztlich selbst in der Hand, die Schattenwirtschaft zurückzudrängen. Natürlich mit schärferen Kontrollen gegen organisierte Schwarzarbeit, aber auch mit Anreizen (die von Prof. Schneider geforderte Mehrwertsteuer-Rückvergütung ist kein schlechter Vorschlag). Letztlich geht es um eine Entlastung des Faktors Arbeit. Über die wird seit Langem geredet, nur passiert ist leider das Gegenteil.

