Dr. Hisham Mahmoud neuer Geschäftsbereichsleiter von SNC-Lavalin

Montreal (ots/PRNewswire) - Die Geschäftsleitung von SNC-Lavalin Inc. gab heute die Ernennung eines neuen Geschäftsbereichsleiters bekannt. Nach langer, weltweiter Suche übernimmt Dr. Hisham Mahmoud Anfang 2014 die neu geschaffene Stelle des Group President - Infrastruktur. In den Zuständigkeitsbereich von Dr. Mahmoud fallen die gesamte internationale Infrastruktur und die dazugehörigen Geschäftsbereiche, einschliesslich Transport sowie Betrieb und Instandhaltung.

Seit 2010 war Dr. Mahmoud für AMEC als Group President -Wachstumsregionen und zuvor als President - Umwelt und Infrastruktur tätig. Im Rahmen dieser Tätigkeit zeichnete er für eine beträchtliche Wertschöpfung verantwortlich und war für die Entwicklung und Umsetzung von Plänen zur Erweiterung der internationalen Präsenz des Unternehmens bei gleichzeitiger Schaffung von Synergien mit anderen Geschäftsbereichen zuständig. Zuvor war Dr. Mahmoud für URS tätig, wo er an der Leitung des Geschäftsbereichs Infrastruktur beteiligt war.

Dr. Mahmoud verfügt über eine 23-jährige Erfahrung in multinationalen Unternehmen für Maschinen- und Anlagenbau, mit Hauptaugenmerk auf Sektoren wie Transport, Wasser, Gebäude, Ausrüstung, Industrie, Gewerbe, Umwelt und öffentliche Sektoren. Im Laufe seines beruflichen Werdegangs hatte er mit allen Aspekten der Produkte und Dienstleistungen im Bereich Infrastruktur zu tun und war mit Aufgaben wie der strategischen Wachstumsplanung und -ausführung, einschliesslich Unternehmensübernahmen und deren Integration, betraut. Nachdem er an der Universität von Katar seinen BSc im Bauingenieurwesen abgeschlossen hatte, absolvierte Dr. Mahmoud an der Arizona State University ebenfalls im Bauingenieurwesen sein Master-und PhD-Studium. Er ist in mehreren US-Bundesstaaten als "Professional Engineer" registriert.

"Wir freuen uns sehr über einen Neuzugang vom Kaliber Dr. Hisham Mahmouds, der diesen neuen Bereich mit einem bemerkenswerten Qualifikations- und Erfahrungsreichtum leiten wird", sagte Robert G. Card, President und CEO. "Wie bereits auf unserer Hauptversammlung im Mai bekannt gegeben wurde, handelt es sich bei Infrastruktur neben Energie sowie Rohstoffen und Umwelt um einen unserer E&C-Fokusmärkte. Ich bin davon überzeugt, dass besonders die Fachkompetenz von Dr. Mahmoud im internationalen Infrastrukturmarkt sowie sein ausgezeichnetes Verständnis von den Angelegenheiten eines Unternehmens von der Grösse und dem Status von SNC-Lavalin unserer Wachstumsstrategie sehr zugute kommen wird."

SNC-Lavalin ist ein führendes Unternehmen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau und einer der Hauptakteure im Bereich Infrastruktur sowie in der Bereitstellung von Betriebs- und Instandhaltungsdienstleistungen. SNC-Lavalin wurde 1911 gegründet und unterhält Niederlassungen in ganz Kanada und in über 40 weiteren Ländern auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist derzeit in rund 100 Ländern aktiv. http://www.snclavalin.com

