"Pink REvolution" - NEOS feiert Wahlauftakt am 30.8. in der Aula der Wissenschaften

Mit Matthias Strolz, Angelika Mlinar sowie ALDE-Präsident Sir Graham Watson

Wien (OTS) - Unter dem Motto "Pink REvolution" feiern NEOS Das Neue Österreich und Liberales Forum am 30.8. ab 18.00h ihren Wahlauftakt in der Aula der Wissenschaften (Wollzeile 27a, 1010 Wien). Besucher erwartet ein Fest für alle Sinne, das dem Stillstand im Land positive Energie entgegensetzt. Wir sind viele, und das werden wir an diesem Tag zeigen.

Mit Matthias Strolz (NEOS Spitzenkandidat und Vorsitzender) und Angelika Mlinar (NEOS Spitzenkandidatin und LIF Vorsitzende) treten im Rahmen der Veranstaltung auch NEOS Spitzenkandidat_innen aus den Bundesländern auf.

Internationalen Glanz verleiht der Veranstaltung Sir Graham Watson, Präsident der ALDE-Partei und Mitglied des Europäischen Parlaments. Weitere Überraschungen sind nicht auszuschließen.

Feiern Sie mit uns den Startschuss zum Endspurt!

Datum: 30.8.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Aula der Wissenschaften

Wollzeile 27A, 1010 Wien



Url: www.aula-wien.at



