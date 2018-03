Zehnte Sendung von Leben mit der Energiewende-TV

Hamburg (ots) - Am Dienstag, den 20.8.2013 gibt es um 19:30 Uhr auf www.war-room.tv im Livestream die zehnte Sendung von "Leben mit der Energiewende TV" zu sehen. Ausgestrahlt wird live aus dem WAR-ROOM in Berlin-Moabit.

Themen der Sendung:

Energiewende in der Region - In der Altmark versucht die Regierung und Stromindustrie Nägel mit Köpfen zu machen. Heimlich versucht man dort großangelegt CO2 in die Erde zu pressen. Doch die Bürger wehren sich!

Wärme selber machen - Der Fall Edwin Ram. Der Energiewende-Bürger produziert selber seine Wärme regenerativ.

Mit der zehnten Sendung setzt Leben mit der Energiewende TV sein freies Programm mit Informationen über die Energiewende fort und bemüht sich um eine Etablierung in der Medienlandschaft.

Auf www.war-room.tv kann nicht nur die aktuelle Sendung verfolgt, sondern im Programmarchiv die älteren Sendungen ebenfalls abgerufen werden. Angeboten wird Leben mit der Energiewende TV vom freien Fernsehjournalisten Frank Farenski, der mit seinem Kinofilm "Leben mit der Energiewende" bereits rund 200.000 Zuschauer erreichte.

