NTT entwickelt die leistungsstärkste, mit dem Videocodierstandard "HEVC/H.265" der nächsten Generation vollständig kompatible Kompressionssoftware-Encoding-Engine der Welt und führt das Codec-Entwicklungskit "HEVC-1000 SDK" ein

Tokio (ots/PRNewswire) - -- Unterstützt Entwicklung hochauflösender Videos über LTE-Mobilfunkverbindungen und 4K-Videostreaming-Systeme --

Die Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) hat eine Kompressionssoftware (eine Encoder-Engine) entwickelt, die sich durch die höchste Kompressionsleistung der Welt auszeichnet und mit dem Main/Main10-Profil des Videocodierstandards "H.265/HEVC" (High Efficiency Video Coding) *(1) der nächsten Generation vollständig kompatibel ist.

*(1) H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding): Der ITU-T-Standard wurde Ende April 2013 eingeführt.

Bei der Kompression von Videodaten bietet der H.265/HEVC-Standard im Vergleich zum derzeit gängigen Standard H.264/AVC *(2) eine in zweierlei Hinsicht verbesserte Kompressionseffizienz. Mithilfe einer einzigartigen proprietären Technologie hat NTT gezeigt, bei deren maximaler Auslastung eine 2,5-fache Bandbreiteneinsparung erzielen zu können. Demnach hält das Unternehmen nun den Rekord der in der Praxis erreichten höchsten Kompression aller Zeiten. Dies bedeutet, dass wir die erforderliche Bitrate im Vergleich zum bestehenden H.264-Standard um 60 % reduzieren können, ohne Abstriche bei der Bildqualität hinnehmen zu müssen.

*(2) H.264/AVC (Advanced Video Coding): Ein von ITU/ISO gemeinsam entwickelter Videokompressionsstandard. Zu den typischen Anwendungsbereichen des H.264-Kompressionsschemas zählen Blu-ray-Datenträger sowie die Übertragung von Inhalten auf Mobiltelefone (ONE-SEG).

Die H.265-Technologie wird Datenstaus in Mobilnetzen entgegenwirken, zur Senkung der Investitionskosten von Netzbetreibern beitragen und Nutzern selbst in Netzen mit knapp bemessener Bandbreite Zugang zu hochauflösenderen Inhalten bieten. Darüber hinaus stellt sie qualitativ hochwertiges Videostreaming über LTE-Verbindungen sowie 4K-Videostreaming über IPTV und sonstige Videodienste der nächsten Generation in Aussicht.

Mit der Übernahme der H.265-Encoding-Technologie von NTT führte die NTT Advanced Technology Corporation (NTT-AT) am Donnerstag, den 8. August 2013 die RealFeel-Serie des HEVC-Software-Codec-Entwicklungskits "HEVC-1000 SDK" auf dem Inlands-und Weltmarkt ein.

Mit diesem Entwicklungskit können Techniker bei der Entwicklung von Anwendungen, die der höchsten verfügbaren Kompressionsleistung entsprechen, auf den jüngsten HEVC-Standard zurückgreifen. NTT-AT ist zweifellos davon überzeugt, den nationalen und internationalen Marktanteil des Unternehmens im Bereich der Anwendungs-Engines zur Videokonvertierung, welche für die Produktion von Inhalten erforderlich sind, mit diesem SDK weiter ausbauen zu können. Von der frühzeitigen Einführung dieses Kits erhoffen wir uns zudem, den Videostreaming-Markt weiter zu vergrößern, wofür neben einer besseren Bildqualität auch höhere Kompressionsraten erforderlich sind. Dies wird die nötigen Voraussetzungen schaffen, um Videostreaming über LTE und andere schnelle Datenverbindungen auf Smartphones und weiteren Mobilgeräten einzuführen. Dies gilt auch für 4K-Videostreaming, dem augenblicklich viel Aufmerksamkeit in aller Welt entgegengebracht wird.

Auf der Website sind nähere Hintergrundinformationen über die Entwicklung, Entwicklungsergebnisse sowie Produktübersichten der HEVC/H.265-Encoder-Engine und des HEVC-1000 SDK-Entwicklungskits verfügbar.

NTT: http://www.ntt.co.jp/news2013/1308e/130808a.html

NTT-AT:

http://www.ntt-at.com/product/rfs_hevc_sdk/



Informationen zu NTT Hauptniederlassung: Chiyoda-ku, Tokio; Präsident und CEO: Hiroo Unoura

Informationen zu NTT-AT Firmenzentrale in Shinjuku-ku, Tokio; Präsident und CEO: Takashi Hanazawa

Kontakt (bezüglich Encoder-Engine): Katsumi Inaba Öffentlichkeitsarbeit NTT Service Integration Laboratories, Tel.:

+81-46-859-2032 E-Mail:

randd @ lab.ntt.co.jp

Kontakt (bezüglich HEVC-1000 SDK-Entwicklungskit): Mayumi Yamashita US-Niederlassung des internationalen Geschäftsbereichs NTT Advanced Technology Corporation Tel.: +1-408-392-4280 E-Mail:

codec_sales @ ntt-at.com

