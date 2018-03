Aus aktuellem Anlass: Ägypten-Schwerpunkt im ORF

Mit "Weltjournal", WELTjournal +", "kreuz und quer", "Eco" und Info-Sendungen

Wien (OTS) - Aus aktuellem Anlass ändert der ORF sein Programm und zeigt im Rahmen eines Ägypten- Schwerpunkts am Mittwoch, dem 21. August 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit "Ägypten - Nackter Widerstand" eine von Eugen Freund präsentierte "Weltjournal"-Reportage über die Tabus, mit denen Sex und das Verhältnis der Geschlechter in der arabisch-muslimischen Welt belegt sind. Um 23.00 Uhr folgt die "WELTjournal +"-Dokumentation "US-Geheimdienste - Osama bin Ladens Ende".

Die Schwerpunktberichterstattung zum Thema "Ägypten" beginnt bereits heute, Dienstag, den 20. August, in "kreuz und quer" und in den Sendungen des Aktuellen Diensts ("ZiB 2" mit Reportage und Live-Schaltung zu Karim El-Gawhary). Das ORF-Wirtschaftsmagazin "Eco" berichtet am 22. August über die Auswirkungen der Krise in Ägypten.

"Weltjournal: Ägypten - Nackter Widerstand" um 22.30 Uhr

Es ist nicht pornografisch, es ist auch nicht erotisierend. Das Nacktfoto, das die 20-jährige Ägypterin Alyaa Elmahdi von sich in ihrem Blog veröffentlichte, war ein militanter Akt. Sie wollte die verklemmte Scheinheiligkeit der männlich dominierten arabischen Welt gegenüber dem weiblichen Körper provozieren. Ein nationaler Skandal war die Folge, der sich rasch auf die die gesamte arabische Welt ausdehnte. Ihr Name wurde zum Schimpfwort, die Medien prangerten sie als Hure an, die den Tod verdient. Die Moslembrüder benutzten sie, um die liberalen politischen Kräfte als sexbesessene Schmutzfinken zu verunglimpfen. Für die Gleichheit der Geschlechter ging diese unerschrockene junge Frau in der revolutionären Euphorie ans kulturelle Limit und darüber hinaus. Todesdrohungen und die Flucht in ein anderes Land waren die Folge.

"WELTjournal +: US-Geheimdienste - Osama bin Ladens Ende" um 23.00 Uhr

Die Unruhen in Ägypten und Syrien führen zu einem Wiedererstarken von Teilen der Al Kaida. Diese neue Terrorgefahr löst höchste Alarmbereitschaft an US-Vertretungen weltweit aus. Der Gründer von Al Kaida, Osama bin Laden, hatte 2001 als Drahtzieher von "9/11" Amerika den schwersten Schlag in dessen Geschichte versetzt. Fast ein Jahrzehnt lang boten die Amerikaner alle einer Weltmacht zur Verfügung stehenden Mittel auf, um den Mann aufzuspüren.

2011 brachten amerikanische Eliteeinheiten im pakistanischen Abottabad die spektakulärste bekannte Geheimdienstaktion des 21. Jahrhunderts zu Ende. Die Jagd hatte mit einem einzigen abgehörten Telefongespräch begonnen. Mehrere Monate lang konzentrierte sich die amerikanische Geheimdienstmaschinerie auf die Verfolgung dieser Spur, dann wurde bin Laden in seinem Schlafzimmer von Navy Seals getötet. Präsident Obama, seine engsten Mitarbeiter aus dem Weißen Haus und US-Geheimdienstchefs erzählen in diesem "WELTjournal +", wie sie die Kommandoaktion gesteuert und erlebt haben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at