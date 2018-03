Samariterbund: Mindestsicherung darf kein Wahlkampfthema werden

Samariter kritisieren Politik auf Kosten der Ärmsten

Wien (OTS) - Der Samariterbund Wien warnt davor, die bedarfsorientierte Mindestsicherung zum Wahlkampfthema zu machen. "Erst gestern hatte die Armutskonferenz vorgerechnet, dass bundesweit nur die Hälfte aller, die Anspruch auf die Mindestsicherung hätten, diese auch beziehen. Und heute wird bei einer anderen Pressekonferenz Wien vorgeworfen, dass es in der Stadt mehr sind? Das ist nicht nachvollziehbar", kritisiert Mag. Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbundes Wien.

Für den höheren Anteil an Mindestsicherungsbeziehern und die längere Bezugsdauer im Vergleich zu anderen Bundesländern gebe es gute Gründe. "Wie in jeder anderen europäischen Großstadt ist die Armut in Wien ein größeres Thema als in ländlichen Gebieten, weil viele Menschen in schwierigen Situationen die Großstadt aufsuchen. Die Stadt Wien zeichnet sich aber gerade dadurch aus, dass sie vor diesem Thema nicht die Augen verschließt, sondern die betroffenen Menschen aktiv informiert und ihnen Wege aus der Armut aufzeigt", betont Löhlein.

"Wenn jetzt auf dem Rücken von Menschen, die weniger als 800 Euro im Monat verdienen, Wahlkampf betrieben wird, dann ist das äußerst bedauerlich. Wir Samariter sind tagtäglich mit dem Schicksal dieser Menschen konfrontiert und wissen, wie hart sie für ein besseres Leben kämpfen", erinnert Mag. Oliver Löhlein an die Betroffenen.

Der Samariterbund betreibt in Wien mehrere Einrichtungen für ehemals obdachlose Menschen und zwei Sozialmärkte für armutsgefährdete Personen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Mag. Markus Widmer

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 1 89 145 309

markus.widmer @ samariterbund.net

www.samariterbund.net