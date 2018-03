Haimbuchner kündigt Versicherungs-Gipfel an

Linz (OTS) - FPÖ-Landesrat Manfred Haimbuchner zeigt sich überrascht und ist erfreut über die gewaltige Resonanz, die sein Vorschlag zur Einführung einer Elementar-Schadens-Versicherung hervorgerufen hat:

"Die vielen Anrufe aus der Bevölkerung, vor allem aber aus der Versicherungs-Wirtschaft, die ich heute erhalten habe, bestärken mich in meiner Überzeugung über die Notwendigkeit einer Elementar-Versicherung. Ich werde am Thema dranbleiben", sagt Haimbuchner und kündigt für die Zeit nach der Wahl einen Versicherungsgipfel an. *****

"Es gibt so viel Zustimmung auch von höchsten Führungs-Stellen der Versicherungs-Branche, dass ich davon überzeugt bin, dass die Menschen, die Katastrophen-Schäden erlitten haben, schon bald nicht mehr als Bittsteller vor hohen Polit-Funktionären zu Kreuze kriechen müssen." Zur Einführung der Elementar-Schadens-Versicherung ist kein finanzieller Mehraufwand notwendig. Im Gegenteil, jene Gelder, aus denen der Katastrophenfonds derzeit gespeist wird, werden auch in Hinkunft verwendet - allerdings zweckgebunden und ohne große Bürokratie, betont LR Manfred Haimbuchner.

