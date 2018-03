Volkshilfe Wien: Bei Beurteilung der Mindestsicherung sind die Fakten zu beachten

Immer mehr prekäre Arbeitsverhältnisse - Wohnen und Energie trotz Job nicht leistbar

Wien (OTS) - "Möglicherweise hat die Frau Innenministerin noch nicht bemerkt, dass wir seit einigen Jahren in einer Wirtschaftskrise stecken. Viele Menschen - wie zuletzt zum Beispiel bei "daily" -verlieren ihre Jobs oder werden für ihre Arbeit so schlecht bezahlt, dass sie sich existenziell notwendige Ausgaben nicht mehr leisten können", betont die Vorsitzende der Volkshilfe Wien, Prof.in Erika Stubenvoll. Bundesministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner hatte heute Vormittag bei einer Pressekonferenz die Mindestsicherung in Wien kritisiert.

Immer mehr Menschen suchen bei der Sozialberatung der Volkshilfe Wien Hilfe, weil sie sich Wohnen oder Energie trotz Arbeit nicht leisten können, berichtet Stubenvoll: "Wenn die Innenministerin meint, es sei den Menschen zu helfen, dass sie am Arbeitsmarkt Fuß fassen können, dann diskutieren wir doch einmal die Anhebung des Mindestgehalts und nicht die Einführung des 12-Stunden-Arbeitstages." Zudem seien mehr als 51.000 Bezieherinnen seit Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung durch die begleitenden integrativen Maßnahmen in Arbeitsverhältnisse gekommen, 60% davon in Wien. Bei rund 25% der Vorgemerkten sei eine stärkere Erwerbsintegration zu verzeichnen, die Abhängigkeit von der BMS zeige einen rückläufigen Trend. "Auch die zu Anfang kolportierten Horrorzahlen von einem zu erwartenden Anstieg an BMS-BezieherInnen um mehr als 30% haben sich nicht bewahrheitet", so Stubenvoll.

Aus den aktuellen Daten des Sozialministeriums gehe zudem hervor, dass ein Fünftel der BezieherInnen die besonders armutsgefährdete Gruppe der AlleinerzieherInnen ist. Betroffen sind auch immer mehr Menschen, die sich nie gedacht hätten, jemals als arm zu gelten: Rund ein Drittel der BezieherInnen der Mindestsicherung geht einer Arbeit nach, bekommt aber ein zu geringes Gehalt, um die Lebenshaltungskosten decken zu können. "Es gibt einfach zunehmend prekäre Arbeitsverhältnisse und die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander - das sind die Fakten", so Stubenvoll.

In Wien komme hinzu, dass viele armutsgefährdete Menschen aus den anderen Bundesländern zuziehen. "Sie kommen nach Wien, weil sie sich in ihrem Heimatdorf schämen zuzugeben, dass sie allein nicht mehr zurecht kommen können", so Stubenvoll: "In einer Dorfgemeinschaft ist man da schnell stigmatisiert und die Menschen können sich darauf verlassen, dass ihnen in Wien geholfen wird."

Zusätzlich wären viele weitere Fakten zu berücksichtigen, etwa die mit der BMS festgelegten österreichweiten Mindeststandards zur Deckung der grundlegendsten Bedürfnisse von Menschen in Notlagen. Durch die BMS sind 42.000 Menschen, die in Armut leben, endlich krankenversichert. Auch müsse man Menschen helfen, die im Zuge einer Unternehmensinsolvenz keine Löhne mehr erhalten. Stubenvoll: "Denken sie nur an die Großpleiten in diesem Jahr!" Und nicht zuletzt sei es das Gebot der Mitmenschlichkeit, dass auch psychisch Kranke und Behinderte versorgt sind, für die es schwer ist, einen dauerhaften Arbeitsplatz zu finden.

