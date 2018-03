Grossmann: 12-Stunden-Arbeitstag wäre Entwicklung in die völlig falsche Richtung

Grossmann fordert grundlegende Revision von Arbeitsverträgen

Wien (OTS/SK) - "Verkauf, Außendienst, Medienbereich, Gastgewerbe etc. sind nur einige Arbeitsbereiche, wo überlange Arbeitszeiten oder All-In-Verträge auch auf unteren Hierarchieebenen mehr und mehr die Regel anstatt der Ausnahme werden. Deshalb ist eine grundlegende Revision der Arbeitsverträge, vor allem in Bezug auf Arbeitszeiten, dringend notwendig. Es haben sich in letzter Zeit neue Formen von Verträgen und Arbeitszeitregelungen eingeschlichen, die so nicht mehr hinzunehmen sind. Zusätzlich noch eine Arbeitszeit-Ausdehnung auf 12 Stunden pro Tag zu fordern, wäre eine massive Verschlechterung für ArbeitnehmerInnen und eine Entwicklung in die völlig falsche Richtung", zeigt sich die steirische Nationalratsabgeordnete Elisabeth Grossmann über den Vorschlag der ÖVP nach einem 12-Stunden-Arbeitstag entsetzt. ****

Erstaunlich findet Grossmann auch, dass die ÖVP kein Problem damit habe, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Tagesarbeitszeiten von 12 Stunden abzuverlangen, aber die ÖVP-Gewerkschafter zwei Stunden Mehranwesenheit pro Woche von LehrerInnen an der Schule vehement ablehnen und blockieren. Hier werden Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer mit völlig verschiedenem Maß gemessen. Mit der SPÖ werde es jedenfalls keine Arbeitszeiten von 12-Stunden pro Tag geben, die das Familienleben und die Gesundheit von berufstätigen Frauen und Männern extrem belasten würden, so Grossmann. (Schluss) ah/mp

