AVISO: Einladung zur ÖVP-Sommertour mit Reinhold Mitterlehner in Niederösterreich

Wirtschaftsminister am Mittwoch, 21. August, im Gespräch mit Unternehmern und Beschäftigten in den NÖ-Bezirken Korneuburg, Hollabrunn und Horn

St. Pölten, 20. August 2013 (ÖVP-PD) Wir laden die Kolleginnen und Kollegen von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen recht herzlich zum Besuch der ÖVP-Sommertour von Bundesparteiobmann-Stellvertreter Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner in Niederösterreich ein. Den Auftakt machen am Mittwoch, 21. August, zwei Pressegespräche in Stockerau und Hollabrunn zum ÖVP-Wirtschaftsprogramm sowie zum aktuellen Arbeitsmarkt-Paket. Danach besucht Mitterlehner gemeinsam mit regionalen ÖVP-Nationalratskandidaten zahlreiche Betriebe und deren Mitarbeiter. ****

Das Programm von Wirtschaftsminister Mitterlehner am 21.

August:

Pressegespräch zum ÖVP-Wirtschaftsprogramm und zu Tourismusthemen mit Wirtschaftsminister Mitterlehner, der Nationalratsabgeordneten Eva-Maria Himmelbauer und Nationalratskandidat Stadtrat Andreas Minnich

Zeit: Mittwoch, 21. August, um 9:00 Uhr

Ort: Bezirksstelle WKO Stockerau, Neubau 1, 2000 Stockerau

Betriebsbesuch beim Modehaus Schneider und Pressegespräch zum Thema "Wirtschaft entfesseln - Bürokratie abbauen!" mit Wirtschaftsminister Mitterlehner und der Nationalratsabgeordneten Eva-Maria Himmelbauer

Zeit: 10:45 Uhr

Ort: Hauptplatz 9, 2020 Hollabrunn

Betriebsbesuch Fleischerei Hofmann

Zeit: 12:00 Uhr

Ort: Sparkassegasse 26-28, 2020 Hollabrunn

Rundgang durch die Fußgängerzone mit Geschäftsbesuchen

Zeit: 12:45 Uhr

Ort: Fußgängerzone Hollabrunn

Betriebsbesuch Autohaus Waldviertel

Zeit: 14:00 Uhr

Ort: Im Gewerbepark 2-4, 3580 Horn

Betriebsbesuch Firma Häusermann

Zeit: 15:15 Uhr

Ort: Zitternberg 100, 3571 Zitternberg

Spatenstich für das 1. Familienhotel im Waldviertel, mit Wirtschaftsminister Mitterlehner, LR Petra Bohuslav, Nationalratskandidat Werner Groiß und Bürgermeister Martin Falk

Zeit: 17:00 Uhr

Ort: Im Klosterpark, 3571 Gars

