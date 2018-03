Lakeside Software erweitert SysTrack um den Citrix XenClient

(PRN) - - Verbessertes Intelligence Reporting wird um Virtualisierung, einschließlich lokaler virtueller Desktop-Anwendungsfälle erweitert, wie z. B. mobile Laptop-Nutzer

Bloomfield Hills, Michigan (ots/PRNewswire) - Lakeside Software,

der führende

Anbieter von IT-Analytics und Business Intelligence-Lösungen, gab heute bekannt, man habe seiner SysTrack



Analysefunktion nun den Citrix XenClient® hinzugefügt, um für IT-Fachleute die Sammlung und Verwendung von Umgebungs- und Anwenderdaten zu vereinfachen. Damit können sie die Endanwender-Performance steigern und die Ausrollung von Projekten zur Desktopvirtualisierung über das gesamte Spektrum von Anwendungsfällen und Anwenderkategorien unternehmensweit verbessern. Citrix XenClient ist ein wichtiges virtuelles Desktop-Delivery-Modell innerhalb von XenDesktop, ebenso wie von XenDesktop Enterprise und Platinum. Mit XenClient ist Citrix einzigartig für erweiterte Desktop-Virtualisierung positioniert, und deckt Anwendungsfälle, wie mobile Laptops ab.

Die neuen Verbesserungen von SysTrack

wurden

der unlängst erfolgten Markteinführung von Citrix XenClient 5 angeglichen und schließen Folgendes ein:

-- FastTrack v4 XenClient Integration -- Lakeside hat die Version 4 von SysTrack FastTrack freigegeben, des Desktop-Beurteilungstools von Citrix. Es bietet XenClient Kandidatenanalyse und fortschrittliche Portfolioanalyse für virtuelle Desktop-Delivery-Modelle. -- XenClient MarketPlace Report -- SysTrack MarketPlace, die umfassende Quelle für herstellerübergreifende Beurteilungsdaten, schließt nun auch einen speziell für Citrix XenClient entworfenen Bericht ein, der Kandidateninformationen aus der Umgebung bereitstellt, mit denen die Kompatibilitätsoptionen für Hardware aufgezeigt und sämtliche Anwendungen für eine sorgfältige Analyse erfasst werden.

SysTrack-Unterstützung für XenClient ist ab sofort in SysTrack 6.1 verfügbar.

Hier finden Sie das neue Weißbuch,

in dem

die hinter der SysTrack-Unterstützung für XenClient stehende Technologie erklärt wird.

Zugehörige Zitate

Sham Sao, Senior Director, Product Marketing, Client Virtualization von Citrix: "Die Aufnahme von Citrix XenClient in SysTrack und FastTrack erlaubt es Kunden, die Virtualisierung auf ein breiteres Spektrum von Anwendungsfällen und Anwendern auszudehnen, einschließlich von Situationen, in denen lokale virtuelle Laptops ideal sind, wie z. B. mobile Laptops."

Florian Becker, Senior Director, Strategic Alliances, Lakeside Software: "Durch die Erweiterung des Angebotes an Virtualisierungsbeurteilungen mit einem neuen XenClient MarketPlace-Bericht ermöglicht SysTrack den Kunden von Citrix ein umfassenderes Verständnis von ihrer Umgebung und es bietet klare, umsetzbare Empfehlungen für die mögliche Beschleunigung von Virtualisierungsprojekten."

Über Lakeside Software

Lakeside Software ist der führende Anbieter von IT-Analytics und Business Intelligence-Lösungen. SysTrack-Lösungen zur Bewertung der Benutzerfreundlichkeit, für das End-to-End Monitoring, die Problemdiagnose, die VDI-Analyse, -Design und -Planung sowie für die Windows®-Migration vermitteln IT-Fachleuten das nötige Wissen zur erheblichen Verbesserung des Anwendererlebnisses bei gleichzeitiger Kostenreduzierung. SysTrack aggregiert Daten auf Benutzerebene von bislang unerreichbarer Tiefe und Qualität. Auf dieser Grundlage liefert die hoch entwickelte Berichtsfunktion von SysTrack einen beispiellosen Einblick in die Anwendungsnutzung und die Ressourcenauslastung. Weitere Informationen erhalten Sie bei einem Besuch von www.lakesidesoftware.com.



Lakeside Software® und SysTrack® sind eingetragene Handelsmarken und/oder Handelsmarken von Lakeside Software, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Jurisdiktionen. Alle anderen Handelsmarken und eingetragenen Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

