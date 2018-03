SP-Vettermann zu VP-Leeb: Prater Vorplatz ist keine Geisterstadt

Wien (OTS/SPW-K) - "Es gibt am Riesenradplatz u.a. das Lokal "Eismehr", welches vermietet ist, den "Waggon 31" - der ab September wieder vermietet sein soll - das Lokal "Eisvogel", welches schon vermietet ist und "Madame Tussauds" sowie den "Prater Dome" - auch diese beiden Lokale sind vermietet und werden erfolgreich geführt. In diesem Zusammenhang von einer "Geisterstadt" zu sprechen passt ungefähr so gut zusammen wie ein Fisch zu einem Fahrrad. Frau Leeb möge daher so freundlich sein den Begriff der "Geisterstadt" im Zusammenhang mit dem Riesenradplatz näher zu definieren, da sonst unweigerlich der Eindruck entsteht, dass sie noch nie vor Ort gewesen ist", so der Wiener SPÖ-Gemeinderat Heinz Vettermann in einer Kurzreplik auf VP-Leeb im Zusammenhang mit dem Prater Vorplatz.

