FPÖ-Trettenbrein: SP-Seiser hat keine Ahnung von den Ressortzuständigkeiten der Landesregierungsmitglieder

LHStv. Schaunig-Kandut und nicht LR Ragger für Ortsbildpflege zuständig

Klagenfurt (OTS) - "Dass die SPÖ heillos mit ihrer Regierungsverantwortung überfordert ist, wurde heute wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt", kommentiert der freiheitliche Klubobmannstellvertreter, LAbg. Harald Trettenbrein, die Tatsache, dass SPÖ-Klubobmann Herwig Seiser sich nicht einmal in der Ressortaufteilung in den eigenen Reihen auskennt. So ist nicht LR Mag. Christian Ragger für das Ortsbildpflegegesetz zuständig, sondern Seisers eigene Parteigenossin LHStv. Schaunig-Kandut. "Wenn man aber wie die SPÖ nur an größtmöglicher Macht interessiert ist und Parteipolitik den Interessen des Landes vorzieht, kann so eine Verwechslung schon mal passieren", sagt Trettenbrein abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272