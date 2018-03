Steindl: Ohne private Unternehmen gibt es keine staatlichen Leistungen

Aktuelle Zahlen der Statistik Austria sind deutliches Warnzeichen

Wien, 20. August 2013 (ÖVP-PK) "Die aktuellen Zahlen der Statistik Austria sind ein deutliches Warnzeichen", hält der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, Konrad Steindl, fest. Im Jahr 2011 war die Zahl der Unternehmensgründungen niedriger, als die der Schließungsrate. "Es herrscht dringender Handlungsbedarf. Uns muss klar sein: Ohne private Unternehmen gibt es keine staatlichen Leistungen. Deshalb haben wir Maßnahmen gesetzt, um das Unternehmertum in Österreich nachhaltig zu stärken", betont Steindl. Besonderer Merkpunkt ist hier die GmbH Neu: "Mit dem 1. Juli 2013 haben wir es geschafft die GmbH Neu umzusetzen. Mit dieser Einrichtung sind einfache und kostengünstige Möglichkeiten der Firmengründung geschaffen. Auch mit dem Jungunternehmerfonds stellen wir weiteres Kapital speziell in der Gründerphase zur Verfügung", erklärt Steindl. Den wirren standortschädlichen SP-Steuerfantasien erteilt der ÖVP-Mandatar eine deutliche Absage: "Das die SPÖ gerade jetzt glaubt, mit neuen unfairen Steuern das Kaninchen aus dem Hut zu zaubern, zeigt wieder einmal die Unfähigkeit der Sozialisten in Sachen Wirtschaft. Wir gehen mit unserem Zukunftsprogramm zur Entfesselung der Wirtschaft einen guten Weg. Wir mobilisieren mit unserem Programm zusätzliches unternehmerisches Potenzial, indem wir die steuerlichen Rahmenbedingungen attraktiv gestalten, Unternehmen von bürokratischen Hürden befreien und gezielte Anreize für Investitionen schaffen", so Steindl abschließend. ****

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-620; Internet: http://www.oevp.at,

www.facebook.com/volkspartei, www.twitter.com/oevp