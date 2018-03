Auer/Haubner zu Schieder: Fünf Jahre gegen Wirtschaft wettern - das ist SPÖ

SPÖ greift mit ruhiger Hand auf Geld und Eigentum der Menschen

Wien, 20. August 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Fünf Jahr lang hat die SPÖ gegen die Unternehmer, die Bauern und sinnvolle Standortpolitik gewettert - und jetzt auf einmal entdecken die Genossen diese Themen. Das ist nach Jahren des Blockierens und Nein-Sagens kurios", stellen Peter Haubner, Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, und Bauernbund-Präsident Jakob Auer fest. "Ohne ÖVP und Wirtschaftsbund hätte die 'rote Hand' die Unternehmer ausgenommen wie eine Weihnachtsgans und hätte somit Arbeitsplätze und den Standort gefährdet", betont Haubner. Und auch Auer stellt klar:

"Jahr ein Jahr aus mussten die Bauern als Prügelknaben für die SPÖ herhalten. Und jetzt plötzlich im Wahlkampf tun die Sozialisten so, als ob sie immer schon Unterstützer der Landwirtschaft waren. Das ist an Falschheit nicht mehr zu überbieten. Einmal als Kanzler mediengerecht am Dürrefeld spazieren zu gehen, macht noch lange keine Landwirtschaftspolitik."

Unehrlichkeit, Halbwahrheiten und Blockade - das ist SPÖ-Politik, verdeutlichen die beiden ÖVP-Abgeordneten. Schieder habe heute einmal mehr gezeigt, was die Genossen unter 'Politik' verstehen: Den Menschen Versprechungen machen, die sie nicht halten können - wie zum Beispiel eine Steuerreform 2014. Tatsachen verdrehen, nur um den Klassenkampf anzuheizen - wie beim Thema Arbeitszeitflexibilisierung. "Mit der SPÖ gibt es Faymann-Steuern wie die Überstundenabgabe als Strafsteuer für Leistungswillige oder vermeintliche Reichensteuern, die der Mittelstand berappen muss", so Haubner, der allen Steuern-und Abgabenphantasien der SPÖ eine klare Absage erteilt.

"Die Bauern sichern die Produktion von Lebensmitteln und Energie und sorgen für gepflegte Landschaften. Wir lassen uns unsere Höfe von der Faymann-SPÖ nicht wegbesteuern", so Auer. Abschließend erinnern Haubner und Auer die SPÖ daran: "Nicht die Politik, sondern die Wirtschaft und die Landwirtschaft schaffen Arbeitsplätze! Genau jene, die von den Genossen in der vergangenen Jahren ständig nur als böse, ausbeutende Geldgeier beschuldigt wurden und jede Maßnahme blockiert haben, die eine Entlastung für die Betriebe bedeutet hätte. Und die Faymann-Steuern sind nichts anderes, als die nächste Belastungswelle." (Schluss)

