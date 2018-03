VP-Flicker: Mehr Wald auf Kosten der Nahversorgung in der Donaustadt lehnen wir ab!

"Wir sichern die gewachsene Kulturlandschaft auch für kommende Generationen"

Wien (OTS) - "Bei den Grünen muss man aufpassen, wenn sie von unberührten Wald- und Wiesengebieten in Wien fantasieren, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass sie dieses Ziel auch durch Zerstörung der vorhandenen Flächen für die Nahversorger erreichen wollen. Die nachhaltige Stadtlandwirtschaft wäre ebenso gefährdet, wie die damit verbundenen Arbeitsplätze. Ganz zu schweigen vom unwiederbringlichen Verlust der Flächen für die betroffenen bäuerlichen Familien, die diese großteils seit vielen Generationen verantwortungsbewusst für die Wienerinnen und Wiener bewirtschaften", warnt LAbg. Martin Flicker, VP-Mitglied im Umweltausschuss des Wiener Gemeinderates und Betreuungsmandatar der Donaustadt in Replik auf die heutige Ankündigung der Grünen zur Schaffung eines Landschaftsschutzgebietes im 22. Bezirk.

Die ÖVP Donaustadt bekennt sich zum Erhalt der seit Generationen gehegten und gepflegten Kulturlandschaft. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur ist jedoch mit weit mehr Engagement verbunden, als es die Grünen darstellen. Grüne Wiesen allein sichern weder den Lebensraum noch die Lebensqualität im Bezirk. Wir wollen auch die Regionalität der landwirtschaftlichen Produkte erhalten, die Jahr für Jahr in Spitzenqualität geerntet werden. Für mich gehört zu einem lebenswerten Bezirk auch die bewusste Förderung von gesundheitsfördernden Maßnahmen. Radfahren, Spazieren gehen und dergleichen ist für alle Wienerinnen und Wiener ein Genuss, stärkt die Gesundheit und gehört daher auch in einer wachsenden Stadt gefördert, aber dafür muss man keine Kulturlandschaft mit hunderten Kilometern an naturnahen Feldwegen mutwillig zerstören!

"Die Grünen reden gerne von Natur und Freiheit, doch ihr Öko-Fetischismus geht stets zulasten Anderer. Mit solch brachialen Methoden machen wir Wien, das im Jahr 2030 ca. zwei Millionen Einwohner haben wird, nicht fit für die Zukunft. Wer ausschließlich grüne Wiesen ohne Nachhaltigkeit haben will, wählt Grün. Wer für den Erhalt der Kulturlandschaft eintritt und an kommende Generationen denkt, wählt die Österreichische Volkspartei", so Flicker abschließend.

