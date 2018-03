ORF SPORT + mit den Highlights vom Casino Grand Prix in Schärding und der Kajak Sickline in Tirol

Am 21. August im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 21. August 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Casino Grand Prix in Schärding um 20.15 Uhr, von der Kajak Sickline in Tirol um 20.30 Uhr und von der Top.Rad.Liga in Deutschkreuz um 21.35 Uhr, das WTC Ironman-Magazin mit den Highlights von den Ironman 70.3 European Championship in Wiesbaden um 21.45 Uhr, ein "Golfmagazin" mit Tipps & Tricks sowie Golf-Fitness um 22.15 Uhr und das "Sport-Bild" mit Basketball, Hockey, Eishockey, Extremsport, Fußball und Leichtathletik um 22.45 Uhr.

Casino Grand Prix, vierte Station in Schärding: Dieter Köfler gewinnt im Stechen auf Glock's Zyrano vor Gerfried Puck (Balou Blom) und Staatsmeisterin Alice Janout (Wodka Lime). Nina Brand, die im Stechen bis zum Abwurf beim letzten Sprung auf Siegeskurs lag, verteidigte mit Platz fünf und gesamt 260 Punkten die Führung in der Casino-Gesamtwertung vor Dieter Köfler (245) und Titelverteidiger Mario Bichler (220 Punkte).

Der 24-jährige Sam Sutton aus Rotorua in Neuseeland bewies eindrucksvoll, dass er der schnellste Extrem-Kajakfahrer der Welt ist. Zum fünften Jubiläum der adidas Sickline Extreme Kayak World Championship im Tiroler Ötztal verteidigte Sutton erneut seinen Titel mit einer Siegerzeit von 56,92 Sekunden, die zwar nicht an seinen Streckenrekord von 2011 herankommt (55,84), jedoch schnell genug war, um sich die Goldmedaille vor dem Slowenen Dejan Kralj (57,81) und Landsmann Mike Dawson (58,38) zu sichern.

