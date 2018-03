VP-Hoch ad Deutsch: Blicken sie der Wahrheit ins Auge!

Wien (OTS) - "Es ist schlichtweg ein Faktum, dass die meisten österreichischen Mindestsicherungsbezieher aus Wien kommen und ein Großteil der gesamten Kosten für die Mindestsicherung auf die Bundeshauptstadt entfällt. Das sollte auch der hochnervöse Landesparteisekretär zu Kenntnis nehmen und der Wahrheit ins Auge blicken. Anstatt weiterhin wilden sozialistischen Populismus zu betreiben und die Welt durch die rosarote Brille der SPÖ zu sehen, sollte die Wiener Sozialdemokratie lieber alles daran setzen, um zu mehr Wachstum und zu mehr Beschäftigung zu kommen. Warum ist Wien Letzter beim durchschnittlichen Wachstum, ganze 0,8 Punkte hinter dem Spitzenreiter Oberösterreich? Warum war Wien neun Mal in den letzten elf Jahren Letzter in der Arbeitslosenstatistik? Warum stagnierte die Zahl der unselbständig Beschäftigten in der Ära Häupl während außerhalb von Wien 400.000 neue Arbeitsplätze geschaffen wurden? Die ÖVP hat ein 10-Punkte Programm zur Ankurbelung des Arbeitsmarktes auf den Tisch gelegt, von der SPÖ kommt nichts außer permanentes Bremsen und das mit ruhiger Hand", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer kurzen Replik auf die heutigen Aussagen von SPÖ-Landesparteisekretär Deutsch.

