BZÖ-Petzner übt Kritik an Verschiebung der Zeugenvernehmung von Bürgermeister Dobusch auf Zeit nach der Wahl

Wien (OTS) - Wie parteipolitisch die Justiz mitunter leider agiert, zeigt sich für den stellvertretenden BZÖ-Klubobmann und NRAbg. Stefan Petzner mit der Entscheidung des Richters am Handelsgericht Wien, die Befragung des für den SWAP-Skandal verantwortlichen Linzer Bürgermeisters Dobusch erst nach den Nationalratswahlen fortzusetzen. "Wegen der politischen Brisanz", wie es offiziell als Begründung heißt. "Wenn es um einen SPÖ-Finanzskandal geht, sucht man erst gar keine Ausreden, sondern gibt gleich offen zu, aus politischen Gründen das Gerichtsverfahren zu verzögern. Das ist schlichtweg unfassbar und eines demokratischen Rechtsstaates mehr als unwürdig", empört sich Petzner und verweist darauf, dass man etwa in den Telekom-Verfahren keine derartigen Bedenken hatte. "Im Gegenteil: Wenn es um das BZÖ geht, bemüht man sich nach Kräften, die Gerichtsprozesse mitten in den Wahlkampf hinein zu terminisieren", stellt Petzner fest und fordert eine sofortige Stellungnahme der Justizministerin zu diesem eindeutig parteipolitischen Agieren der Justiz.

Davon abgesehen sei Dobusch sowieso rücktrittsreif. "Das, was der Mann gestern vor Gericht an Peinlichkeiten von sich gegeben hat, beweist, dass Dobusch schlichtweg amtsunfähig ist", so Petzner.

