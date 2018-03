Ägypten: Mehr als 80 Kirchen und christliche Schulen angegriffen

Koptisch-katholischer Bischof von Luxor: Mit Angriffen soll Land ins Chaos gestürzt werden

Kairo-Rom, 20.08.13 (KAP) In Ägypten sind nach jüngsten kirchlichen Angaben bislang mehr als 80 Kirchen und christliche Schulen Ziel von Anschlägen der Muslimbrüder und ihrer Unterstützer geworden. Mit diesen Angriffen solle das Land ins Chaos gestürzt werden, sagte der koptisch-katholische Bischof von Luxor, Johannes Zakaria, am Dienstag dem vatikanischen Pressedienst "Fides". Die Muslimbrüder gäben den Christen die Schuld am Sturz von Staatspräsident Mohammed Mursi, so der Bischof. Dies treffe jedoch nicht zu.

Es sei zwar wahr, dass sich die christliche Minderheit an den Demonstrationen gegen Mursi beteiligt habe. Sie sei jedoch nur ein kleiner Teil der insgesamt 30 Millionen Ägypter gewesen, die aus Protest gegen den Präsidenten aus den Reihen der Muslimbrüder auf die Straße gegangen seien, hob Zakaria hervor. Die Mehrheit der Demonstranten seien Muslime gewesen.

