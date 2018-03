FOPI Talk: Hochrangige Experten erarbeiten gemeinsam Schlüsselfaktoren für zukunftssichere, nachhaltige Gesundheitsreform

Wien (OTS) - Ein starkes, solidarisches Gesundheitssystem setzt auf Prävention und Gesundheitsförderung, gibt Spielraum für Innovation und verankert Gesundheit bereits in der Bildung. Darin sind sich die Experten beim gestrigen FOPI Talk zum Thema "Die Zukunft der Gesundheitsreform 2013 - 2018. Anforderungen für eine erfolgreiche Umsetzung" einig. Er fand auf Einladung des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich (FOPI) in Kooperation mit der Plattform Gesundheitswirtschaft der WKÖ in Form eines Dialogs mit zahlreichen Partnern des Systems im Rahmen der Gesundheitsgespräche des Europäischen Forum Alpbach statt.

Gesundheitsminister Alois Stöger, Sozialminister Rudolf Hundstorfer und Finanzministerin Maria Fekter bekräftigten gleich zu Beginn des Talks, dass die beschlossene Gesundheitsreform nunmehr umzusetzen sei und die Rahmen-Gesundheitsziele dabei den Weg weisen. Welche Faktoren dafür nun ausschlaggebend sind, erarbeiteten hochrangige Vertreter der Sozialpartner, des Bundes, der Länder, der Sozialversicherung und der forschenden pharmazeutischen Industrie.

Eine aktuelle IHS-Studie zeigt, dass die Zukunft der Gesundheit darin liegt, neben der Reparaturmedizin verstärkt auf Prävention und Gesundheitsförderung zu setzen. Denn besonders Prävention kann dazu beitragen, mehr Lebensjahre in Gesundheit zu verbringen. Hier hat besonders Österreich im europäischen Vergleich noch Aufholbedarf. Einig waren sich die Diskutanten auch, dass die bereits verfügbaren finanziellen Mittel im System noch zielgerichteter eingesetzt werden müssen. So muss der notwendige Spielraum für Innovation, geschaffen werden, der dann auch innovationsfreundliche Rahmenbedingungen ermöglicht. Übereinstimmung gab es auch darin, dass Gesundheit in allen Lebensbereichen verankert werden soll. Ganz gleich ob eine Straße gebaut, ein Arbeitsplatz geschaffen oder eine Ausbildung gestartet wird. Gesundheit muss als Kernelement berücksichtigt werden. Wichtig ist auch, Gesundheit verständlicher und erlebbarer zu machen und zwar von der Kindheit bis ins hohe Alter.

Martin Gleitsmann, Initiator der Plattform Gesundheitswirtschaft Österreich und WKÖ-Abteilungsleiter für Sozialpolitik und Gesundheit:

"Beim kommenden Reformprozess muss der Patient in den Mittelpunkt gestellt werden. Es gilt eine starke Vernetzung zwischen den Akteuren zu schaffen. Alle müssen aus der Passivität kommen und aktiv Innovationsräume schaffen. Ein Schlüsselfaktor ist dabei Transparenz - ist sie doch mit Blick auf die Kosten ein billiges Steuerungsmittel."

FOPI-Präsident Ingo Raimon sieht Ansätze für Prävention besonders dort, wo durch einen frühen Einsatz von innovativen Arzneimitteln das Fortschreiten einer chronischen Erkrankung verhindert werden kann. Dadurch können Kosten in wichtigen Bereichen des Systems wie Pflege und Pension reduziert werden. Für den Patienten kann dies den Erhalt seines Einkommens und der Arbeitsfähigkeit bedeuten. Gerade hier leistet die forschende pharmazeutische Industrie einen wesentlichen Beitrag. "Wir begrüßen den "Spielraum für Innovation", denn nur dadurch ist sicher gestellt, dass Innovation auch morgen beim Patienten ankommt, und ihren vollen Nutzen für das System bringen kann. Letztlich muss es das Ziel aller Akteure sein, ein starkes solidarisch finanziertes Gesundheitssystem sicherzustellen. Für die Umsetzung der aktuellen Gesundheitsreform hat dieser Talk wichtige Impulse geliefert."

Ergänzt wurde der Dialog auf Einladung von FOPI mit Studierenden, die am Europäischen Forum Alpbach teilnahmen. Unter dem Motto "Innovation und Reform im Gesundheitsweisen: Herausforderung und Chance" wurde gemeinsam mit den 30 Teilnehmern ein breites Spektrum an Themen von Investition in Prävention über Forschungsleistung bis hin zur Rolle der Ethik bei Gesundheitsentscheidungen diskutiert.

Über FOPI

Das Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie (FOPI) ist die österreichische Interessenvertretung von 25 internationalen Pharmaunternehmen mit Fokus auf Forschung und Entwicklung. Als Partner im Gesundheitswesen setzt FOPI sich für den Zugang zu innovativen Arzneimitteln und damit für die bestmögliche medizinische Versorgung in Österreich ein. Im Dialog mit Patienten, Verschreibern und Kostenträgern trägt das FOPI dazu bei, drängende gesellschaftliche Probleme zu lösen.

FOPI - Innovation für ein gesundes System

