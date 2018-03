Wehsely: ÖVP will den Schwachen im Land Hürden über Hürden aufstellen

Mindestsicherung unterstützt beim Sprung in den Arbeitsmarkt

Wien (OTS) - "Die heutige Pressekonferenz ist ein geradezu plumpes Ablenkungsmanöver Mikl-Leitners von ihrer mehr als arbeitnehmerInnenfeindlichen und daher missglückten Wahlpropaganda", stellt die Wiener Sozialstadträtin Sonja Wehsely fest. "Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung ist das letzte soziale Sicherheitsnetz und sogar das will Mikl-Leitner mit immer mehr Hürden umstellen."

Für Wiens Sozialstadträtin Sonja Wehsely geht Mikl-Leitner vollkommen an der Realität vorbei. Bei ihrem Angriff auf die Wiener MindestsicherungsbezieherInnen vergisst Mikl-Leitner, dass nur die wenigsten VollbezieherInnen sind. Allein in Niederösterreich ist der Anteil der VollbezieherInnen von Mindestsicherung um rund 20 Prozentpunkte höher als in Wien.

"Es ist blanker Zynismus, jenen den Bezug von Mindestsicherung vorzuwerfen, die so wenig Arbeitslosengeld bekommen, dass sie auf Mindestsicherung angewiesen sind", ist Wehsely empört. Die meisten BezieherInnen verdienen so wenig oder haben eine so geringe Arbeitslosenunterstützung, dass sie auch Mindestsicherung bekommen. Das sollte der ÖVP zu denken geben, wenn sie versucht die Stellung der ArbeitnehmerInnen immer mehr zu verschlechtern.

Die Bedarsorientierte Mindestsicherung ist ein Sprungbrett zurück in die Beschäftigung. Mehr als ein Viertel der TeilnehmerInnen des "Step2job"-Programms haben wieder einen Arbeitsplatz bekommen. Insgesamt passieren 60 Prozent aller Jobaufnahmen aus der Mindestsicherung in Wien. Das zeigt, dass die Beratung und Unterstützung bei der Arbeitssuche funktionieren.

Und dass sich ein Universitätsprofesser für diese schäbige Parteipropaganda der hergibt ist für Wehsely mehr als befremdlich.

